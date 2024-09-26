Giriş Tarihi: 26.09.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
11:38
Adaylık kavgasında son perde! Mansur Yavaş vites yükseltip resti çekti: Çok rahatsızım...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık krizi gün geçtikçe büyüyor. Öyle ki; iki isim artık açık bir şekilde birbirlerini hedef alıyor. İki isim arasındaki son kriz ise Tüzük Kurultayı'nda yaşanmıştı. İmamoğlu cephesinden gelen açıklamalara şimdiye kadar net bir karşılık vermeyen Mansur Yavaş vites yükseltti. Son günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda dolaşıma sokulan haberlerle ilgili konuşan Yavaş "Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından çok rahatsızım. Gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar, susturulmaları gerekiyor" dedi.