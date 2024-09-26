Adaylık kavgasında son perde! Mansur Yavaş vites yükseltip resti çekti: Çok rahatsızım...

TÜZÜK KURULTAY'INDA PATLADI

Yavaş ilk rahatsızlığını CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultay'ında dile getirmişti. Kurultayda kendisine konuşma yapacağının bir saat önceden bildirildiğini belirten Yavaş "Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer 2 belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır" sözleriyle sitem etmişti.