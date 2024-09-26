Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Adaylık kavgasında son perde! Mansur Yavaş vites yükseltip resti çekti: Çok rahatsızım...
Giriş Tarihi: 26.09.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:38

Adaylık kavgasında son perde! Mansur Yavaş vites yükseltip resti çekti: Çok rahatsızım...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık krizi gün geçtikçe büyüyor. Öyle ki; iki isim artık açık bir şekilde birbirlerini hedef alıyor. İki isim arasındaki son kriz ise Tüzük Kurultayı'nda yaşanmıştı. İmamoğlu cephesinden gelen açıklamalara şimdiye kadar net bir karşılık vermeyen Mansur Yavaş vites yükseltti. Son günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda dolaşıma sokulan haberlerle ilgili konuşan Yavaş "Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından çok rahatsızım. Gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar, susturulmaları gerekiyor" dedi.

Adaylık kavgasında son perde! Mansur Yavaş vites yükseltip resti çekti: Çok rahatsızım...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz gün geçtikçe büyüyor.

Adaylık kavgasında son perde! Mansur Yavaş vites yükseltip resti çekti: Çok rahatsızım...

Öyle ki; ABB ve İBB Başkanları artık açık bir şekilde birbirlerini hedef alıyor. İki isim arasındaki son kriz ise Tüzük Kurultayı'nda yaşanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adaylık kavgasında son perde! Mansur Yavaş vites yükseltip resti çekti: Çok rahatsızım...

Bu süreçte asli görevi olan İstanbul'u yönetme konusunda başarısız bir tablo çizen Ekrem İmamoğlu, daha açık bir şekilde cumhurbaşkanlığı adaylığını ima eden açıklamalar yaparken, Mansur Yavaş ise bu konuda uzun süre sessizliğini korumuş ve geri planda kalmayı tercih etmişti.

Adaylık kavgasında son perde! Mansur Yavaş vites yükseltip resti çekti: Çok rahatsızım...

TÜZÜK KURULTAY'INDA PATLADI

Yavaş ilk rahatsızlığını CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultay'ında dile getirmişti. Kurultayda kendisine konuşma yapacağının bir saat önceden bildirildiğini belirten Yavaş "Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer 2 belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır" sözleriyle sitem etmişti.

Adaylık kavgasında son perde! Mansur Yavaş vites yükseltip resti çekti: Çok rahatsızım...

"BENİM YOLDAŞIM OLAMAZ"

Yavaş gibi adaylık konusunda geri durmayan Ekrem İmamoğlu ise son açıklamalarıyla açıkça Yavaş'ın etrafında oluşan kendisine muhalif cepheyi eleştirmişti. İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ayağıma bastın, yüzüme ters baktın diyenler benim yoldaşım olamaz" diyerek parti içindeki güç mücadelesine değinmişti.

SON DAKİKA