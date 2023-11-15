Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda 2016'da ortaya çıkan naylon fatura skandalının ardından partinin 95 bin TL'sini usulsüz kullanan eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, CHP Parti Meclis Üyesi oldu. Görgöz, Afyonkarahisar İl Başkanlığı yaptığı dönemde naylon fatura skandalının ardından değişimcilerden yana olan dönemin Teşkilat Başkanı Tekin Bingöl tarafından görevden alınmıştı. O dönemki CHP Afyonkarahisar Yönetim Kurulu hesap faaliyetleri incelendiğinde, Görgöz'ün partide kullanılmayacak sucuk, kıyma, makarna ve şekerleme gibi ürünleri il başkanlığına aldığı ve fatura ettiği anlaşılmış, adı sucukçu başkana çıkmıştı.