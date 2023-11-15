Adı naylon fatura skandalı ile anılan Yalçın Görgöz, CHP PM Üyesi oldu

Bu konuda Geçici İl Yönetim Kurulumuzun düzenlemiş olduğu raporda Migros, Söz Market, Sözbir Market, sucukçu, şekerci, ve sair yerlerden de hemen her gün çeşitli alışverişler yapılmış, fiş içeriklerinde sigara, yağ, kıyma, makarna, sucuk, şekerleme, gibi partide kullanılmayacak ve hesap yönetmeliğine aykırı malzemeler alınmış fiş ve faturaları ise parti gideri olarak kaydedilmiştir Harcamalar ve gelirler CHP Hesap Yönetmeliğine uygun kaydedilmemiştir.