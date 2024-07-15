Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
08:06
Adım adım Turkuvaz Medya’yı işgal planı! Saldırı emri veren darbeci yüzbaşı: Hazırlanın, onları öldüreceğiz
Türkiye'nin karanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik hedeflerinden biri, Turkuvaz Medya'nın işgal planıydı. O gece yaşananlar, darbecilerin hain emellerini ve milletin destansı direnişini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 15 Temmuz gecesi, darbecilerin A Haber'i ele geçirme girişimi, milletin direnişiyle hüsrana uğradı. Demokrasiye sahip çıkan halk, darbecilerin planlarını bozguna uğrattı