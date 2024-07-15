Adım adım Turkuvaz Medya’yı işgal planı! Saldırı emri veren darbeci yüzbaşı: Hazırlanın, onları öldüreceğiz

20.15: Silahlı ve teçhizatlı askerlerin komutanlık katına gelip gitmeye başladığı görüldü. Bu saat itibariyle kışla içerisindeki hareketlenme başladı.



22.30: Harp Akademileri Komutanlığı'ndan Albay Durdu Selim Ayçetin ve Turkuvaz Medya işgal planını yöneten Yüzbaşı İsmail Menderes Sema sivil kıya- şı kıyafetle komutanlık katına geldi.



23.20: Yüzbaşı Mehmet Çataklı ve Yüzbaşı Mehmet Kocatepe, Yüzbaşı İsmail Menderes Sema ve ekibiyle binanın dışına çıktı.



