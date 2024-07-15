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Giriş Tarihi: 15.07.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 08:06

Adım adım Turkuvaz Medya’yı işgal planı! Saldırı emri veren darbeci yüzbaşı: Hazırlanın, onları öldüreceğiz

Türkiye'nin karanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik hedeflerinden biri, Turkuvaz Medya'nın işgal planıydı. O gece yaşananlar, darbecilerin hain emellerini ve milletin destansı direnişini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. 15 Temmuz gecesi, darbecilerin A Haber'i ele geçirme girişimi, milletin direnişiyle hüsrana uğradı. Demokrasiye sahip çıkan halk, darbecilerin planlarını bozguna uğrattı

Muhammed UZUN
Adım adım Turkuvaz Medya’yı işgal planı! Saldırı emri veren darbeci yüzbaşı: Hazırlanın, onları öldüreceğiz

Türkiye'nin karanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik hedeflerinden biri, A Haber'in işgal planıydı.

Adım adım Turkuvaz Medya’yı işgal planı! Saldırı emri veren darbeci yüzbaşı: Hazırlanın, onları öldüreceğiz

O gece yaşananlar, darbecilerin hain emellerini ve milletin destansı direnişini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İşte darbecilerin A Haber'i ele geçirme hamlesi ve halkın destansı direnişi...

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Adım adım Turkuvaz Medya’yı işgal planı! Saldırı emri veren darbeci yüzbaşı: Hazırlanın, onları öldüreceğiz

14 TEMMUZ 201614

11.25: Darbe teşebbüsünün planlayıcılarından Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ve üst rütbeli subay- subaylarla toplantı gerçekleştirdi.

11.27: İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürcan Sercan da toplantı salonuna girdi.

Adım adım Turkuvaz Medya’yı işgal planı! Saldırı emri veren darbeci yüzbaşı: Hazırlanın, onları öldüreceğiz

15 TEMMUZ 201615

09.09: Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, Kurmay Yarbay Serbülent Eken ve Albay Yusuf Sarı'nın toplantı salonuna gittikleri görüldü.

10.51: Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu komutanlık katına geldi ve Yiğit'in makam odasının yanındaki odaya girdiler.

20.14: 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Meh- Mehmet Nail Yiğit komutanlık katına met geldi.

Adım adım Turkuvaz Medya’yı işgal planı! Saldırı emri veren darbeci yüzbaşı: Hazırlanın, onları öldüreceğiz

20.15: Silahlı ve teçhizatlı askerlerin komutanlık katına gelip gitmeye başladığı görüldü. Bu saat itibariyle kışla içerisindeki hareketlenme başladı.

22.30: Harp Akademileri Komutanlığı'ndan Albay Durdu Selim Ayçetin ve Turkuvaz Medya işgal planını yöneten Yüzbaşı İsmail Menderes Sema sivil kıya- şı kıyafetle komutanlık katına geldi.

23.20: Yüzbaşı Mehmet Çataklı ve Yüzbaşı Mehmet Kocatepe, Yüzbaşı İsmail Menderes Sema ve ekibiyle binanın dışına çıktı.

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