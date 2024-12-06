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Haberler Galeri Adrese teslim ihale skandalı deşifre oldu! İstanbullunun 11 milyarı yandı: İETT'nin dümeni Özgür Karabat'a teslim
Giriş Tarihi: 06.12.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 07:41

Adrese teslim ihale skandalı deşifre oldu! İstanbullunun 11 milyarı yandı: İETT'nin dümeni Özgür Karabat'a teslim

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un toplu taşımadan sorumlu kamu şirketi İETT'nin içler acısı hali. Hemen her gün yangın, kaza, arıza haberleriyle gündeme gelen İETT otobüslerinin bakım-onarım ihalelerinin neredeyse tamamı CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete verildi. Sadece 2024'te 11 milyar 637 milyon TL ödenen şirketin faturası da 16 milyon İstanbulluya yangın, kaza ve arıza olarak döndü.

BARIŞ SAVAŞ
YUSUF ÖZDEMİR
Adrese teslim ihale skandalı deşifre oldu! İstanbullunun 11 milyarı yandı: İETT’nin dümeni Özgür Karabat’a teslim

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetiminin ihaleler üzerinden parçası olduğu rant, Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yansıdı.

Adrese teslim ihale skandalı deşifre oldu! İstanbullunun 11 milyarı yandı: İETT’nin dümeni Özgür Karabat’a teslim

16 İHALEDEN 11'İ AYNI ŞİRKETE

SABAH'ın yaptığı araştırmada, İBB iştiraki olan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), 2024 yılı içerisinde otobüslerim bakım ve onarımı için 18 ayrı ihale açtı.

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Adrese teslim ihale skandalı deşifre oldu! İstanbullunun 11 milyarı yandı: İETT’nin dümeni Özgür Karabat’a teslim

Bu ihalelerden 2'si iptal edilirken, 11 ihaleyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. aldı. İBB, Karabat'ın şirketine bu ihaleler kapsamında 11 milyar 636 milyon 843 bin 686 TL ödeme gerçekleştirdi.

Adrese teslim ihale skandalı deşifre oldu! İstanbullunun 11 milyarı yandı: İETT’nin dümeni Özgür Karabat’a teslim

İBB KASASINDAN 14 MİLYAR TL ÇIKTI

Geriye kalan 5 bakım ve onarım ihalesinden 4'ü, merkezi Ankara Çankaya'da bulunan Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi tarafından alındı.

Adrese teslim ihale skandalı deşifre oldu! İstanbullunun 11 milyarı yandı: İETT’nin dümeni Özgür Karabat’a teslim

Bu ihaleler toplamında ise İBB, 2 milyar 294 milyon 14 bin 462 TL ödeme yaptı. Kalan diğer son ihaleyi ise, 69 milyon 549 bin 613 TL ile Twin Turizm Taşımacılık Limited Şirketi aldı.

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