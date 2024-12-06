Giriş Tarihi: 06.12.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024
07:41
Adrese teslim ihale skandalı deşifre oldu! İstanbullunun 11 milyarı yandı: İETT'nin dümeni Özgür Karabat'a teslim
Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un toplu taşımadan sorumlu kamu şirketi İETT'nin içler acısı hali. Hemen her gün yangın, kaza, arıza haberleriyle gündeme gelen İETT otobüslerinin bakım-onarım ihalelerinin neredeyse tamamı CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete verildi. Sadece 2024'te 11 milyar 637 milyon TL ödenen şirketin faturası da 16 milyon İstanbulluya yangın, kaza ve arıza olarak döndü.