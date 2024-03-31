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Haberler Galeri Ağrı seçim sonuçları! YSK Ağrı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:24

Ağrı seçim sonuçları! YSK Ağrı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında milyonlarca seçmenin oyuyla yeni yerel yöneticiler belirleniyor. 5 yılda bir gerçekleştirilen mahalli idarecilerin belirlendiği seçimler kapsamında il ve ilçelerdeki belediye başkanları ve muhtarlar seçiliyor. Ağrı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla il genelinde hangi adayın ne kadar oy aldığını öğrenebilir, Ağrı'da seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulabilirsiniz. İşte YSK Ağrı yerel seçim sonuçları 2024 ekranı aracılığıyla canlı ve anlık oy oranları…

Ağrı seçim sonuçları! YSK Ağrı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Ağrı yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları, seçimi anbean takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca seçmenin sandık başına giderek 5 yıllık yerel yöneticileri belirlediği seçimlere ilişkin, Ağrı'da seçimi kim kazandı sorusu cevap arıyor. Seçimin ardından oy sayımı başladığında veriler YSK tarafından duyurulacak ve Ağrı seçim sonuçları da netlik kazanacak. Aşağıda yer alan ekran üzerinden il il ilçe ilçe arama yaparak canlı ve anlık verilere ulaşabilirsiniz.

AĞRI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ağrı seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabilirsiniz;

Ağrı seçim sonuçları! YSK Ağrı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AĞRI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet Salih Aydın

CHP: Erkan Bulut

İYİ Parti: Metin Aydemir

DEM Parti: Hazal Aras

Yeniden Refah: Mehmetşafi Erim

Ağrı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ağrı seçim sonuçları! YSK Ağrı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AĞRI İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ağrı'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Ağrı Merkez Seçim Sonuçları

Diyadin Seçim Sonuçları

Doğubayazıt Seçim Sonuçları

Eleşkirt Seçim Sonuçları

Hamur Seçim Sonuçları

Patnos Seçim Sonuçları

Taşlıçay Seçim Sonuçları

Tutak Seçim Sonuçları

Ağrı seçim sonuçları! YSK Ağrı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AĞRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ağrı'da AK Parti Mehmet Salih Aydın, CHP Erkan Bulut, İYİ Parti Metin Aydemir, DEM Parti Hazal Aras, Yeniden Refah Mehmetşafi Erim ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ağrı seçim sonuçları! YSK Ağrı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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