Ahmet Şık’ın seviyesizliğine kim dur diyecek? Kendine yakışan kışkırtıcı dille demediğini bırakmıyor

Meclis'teki fiziki müdahaleye elbette karşı çıkmak, kınamak gerekiyor. Ama oradaki sözlü şiddeti hiç görmeyen, olay üzerinden "Meclis'e kan bulaştı" diye yaygara koparanların, hayatı kan gölüne çeviren terör karşısında susmalarına ne diyeceğiz? Dikkat edin Meclis kürsüsüne gelip Gezi ve Kobani vandalizmine sahip çıkanların hiçbiri bir kere olsun, Diyarbakır'ın Dürümlü Köyü'nü 15 ton bombayla havaya uçuran, onlarca köylüyü paramparça eden PKK terörünü ya da Ankara Kuğulu Park'ta katledilen sivil insanları hatırlamadı, hatırlamaz da.

Daha vahimi, bu siyasi körlük CHP'lilere, İyi Partililere, hatta CHP'nin Saraçhane Bülbülleri'ne de bulaşmış ki hepsi bir anda Meclis'teki gerilime sarıldı. Bu da öyle basit bir sarılma değil, muhalefetin bilinçli tercihi. Çünkü Meclis'teki gerilime muhalefet bir fırsat olarak bakıyor. Doğrusu böyle kaotik bir siyasi zemin ne AK Parti'nin ne de Cumhur İttifakı'nın işine gelir. Onlar için şu aşamada siyasetin normalleşmesi daha elzem. Bu yüzden hatırlayın, Özgür Özel'in normalleşme talebine en çok muhalefet saldırdı. Kılıçdaroğlu'ndan fondaş gazetecilere kadar Özel'e saldırmayan kalmadı. Çünkü bütün muhalefet partilerinin içi kaynıyor, hizipler kavgasından geçilmiyor.

