Giriş Tarihi: 18.08.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
07:41
Ahmet Şık'ın seviyesizliğine kim dur diyecek? Kendine yakışan kışkırtıcı dille demediğini bırakmıyor
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, 'Can Atalay' gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM'de provokasyona kalkışan Ahmet Şık'ın kendisine yakışan kışkırtıcı dille ağır hakaretlerde bulunduğunu belirterek, "İster sokakta ister bir televizyon programında tartıştığınız kişinin yüzünüze karşı "Haysiyetiniz yok" demesine sözle de karşılık verseniz sonu kavgayla biter. Önce bu seviyesizliğe dur demek gerekiyor." ifadelerini kullandı.