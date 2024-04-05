AİLE DESTEK PROGRAMI ödeme sorgulama: 2024 Nisan Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

NİSAN 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesine çekildiğini belirten Bakan Göktaş, "Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırıyoruz.

Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun.

En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.