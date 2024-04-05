Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:10
AİLE DESTEK PROGRAMI ödeme sorgulama: 2024 Nisan Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
2024 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine yapılan ödemeler için geri sayım başladı. 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ödeniyor. Peki, Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!