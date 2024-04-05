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Haberler Galeri AİLE DESTEK PROGRAMI ödeme sorgulama: 2024 Nisan Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:10

AİLE DESTEK PROGRAMI ödeme sorgulama: 2024 Nisan Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

2024 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine yapılan ödemeler için geri sayım başladı. 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ödeniyor. Peki, Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

AİLE DESTEK PROGRAMI ödeme sorgulama: 2024 Nisan Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için ödeme tarihleri gündemde. 2024 Nisan ayı için zamlı ödenmesi beklenen yardım 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı olacak. Peki, Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

AİLE DESTEK PROGRAMI ödeme sorgulama: 2024 Nisan Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri Ramazan Bayramı öncesine çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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AİLE DESTEK PROGRAMI ödeme sorgulama: 2024 Nisan Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

NİSAN 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesine çekildiğini belirten Bakan Göktaş, "Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırıyoruz.

Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun.

En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI ödeme sorgulama: 2024 Nisan Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK PROGRAMI ödeme sorgulama: 2024 Nisan Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

  • 450 TL ve altı - 1.250 TL
  • 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
  • 911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL
  • 1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL
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