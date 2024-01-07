AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlece tanıtım toplantısında, 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 aday açıklanacak. Açıklanacak adaylar arasında, merakla beklenen İstanbul adayı da olacak. Kalan adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.