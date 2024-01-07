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Haberler Galeri AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi
Giriş Tarihi: 07.01.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 07:03

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi

Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarının 28'i bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. Aralarında İstanbul'un da olduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayı açıklanacak. Törenin 14'te başlaması bekleniyor. Önce bir kısa film ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve adayların alfabetik sıraya göre isimleri açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak.

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin startını bugün veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarını bugün açıklayacak.

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlece tanıtım toplantısında, 12'si büyükşehir olmak üzere toplam 28 aday açıklanacak. Açıklanacak adaylar arasında, merakla beklenen İstanbul adayı da olacak. Kalan adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.

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AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi

Açıklanacak 12 Büyükşehir şu şekilde:
İstanbul,

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi

Muğla,

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi

Kocaeli,

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