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Haberler Galeri AK Parti yerel seçimlerin startını verdi: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluştu
Giriş Tarihi: 07.10.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 14:41

AK Parti yerel seçimlerin startını verdi: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluştu

AK Parti'de Büyük Kongre başladı. Partiyi yerel seçimlere taşıyacak yeni yönetim kadrosunun şekilleneceği kongreye yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım var. Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı. Salon dışında ise içeri giremeyenler için dev ekranlar kuruldu.

AK Parti yerel seçimlerin startını verdi: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluştu

Kongre dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

AK Parti yerel seçimlerin startını verdi: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluştu

Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

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AK Parti yerel seçimlerin startını verdi: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluştu

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor. Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

AK Parti yerel seçimlerin startını verdi: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluştu

"TÜRKİYE YÜZYILI" AFİŞLERİ

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

AK Parti yerel seçimlerin startını verdi: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluştu

Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

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