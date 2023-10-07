AK Parti yerel seçimlerin startını verdi: 100 bin AK Partili bugün başkentte buluştu

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor. Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.