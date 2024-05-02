Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
07:42
AK Parti’de değişime ‘2k’ formülü! Önce kamp sonra kongre
AK Parti, 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci MYK toplantısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirdi. 31 Mart gecesi başlayan seçim sonuçlarını değerlendirme toplantıları hız kazandı. AK Parti oy kayıplarının nedenlerini kapsamlı şekilde araştırıyor. Seçimin ardından değişim sinyali veren Başkan Erdoğan MYK'da da kongre sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.