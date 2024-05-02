AK Parti’de değişime ‘2k’ formülü! Önce kamp sonra kongre

AK Parti'de değişim sadece isimler üzerinden değil iş yapma biçimi de değişecek. Bir yandan seçim sonuçları analiz çalışmaları yapan AK Parti diğer taraftan da seçmen ile bağını koparmayacak. Sandığa gitmeyen seçmene dönük özel çalışma yapılacak, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek