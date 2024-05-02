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Haberler Galeri AK Parti’de değişime ‘2k’ formülü! Önce kamp sonra kongre
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:42

AK Parti’de değişime ‘2k’ formülü! Önce kamp sonra kongre

AK Parti, 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci MYK toplantısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirdi. 31 Mart gecesi başlayan seçim sonuçlarını değerlendirme toplantıları hız kazandı. AK Parti oy kayıplarının nedenlerini kapsamlı şekilde araştırıyor. Seçimin ardından değişim sinyali veren Başkan Erdoğan MYK'da da kongre sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Fatma GÖKSU
AK Parti’de değişime ‘2k’ formülü! Önce kamp sonra kongre

Yerel seçimlerin ardından değişime gitme kararı alan AK Parti'de bu değişim 2 K formülü ile hayata geçirecek. Kamp ve kongre ile Başkan Erdoğan'ın deyimiyle "partideki oy ile birlikte kan ve ruh kaybı" ortadan kalkacak.

AK Parti’de değişime ‘2k’ formülü! Önce kamp sonra kongre

AK Parti'de değişim sadece isimler üzerinden değil iş yapma biçimi de değişecek. Bir yandan seçim sonuçları analiz çalışmaları yapan AK Parti diğer taraftan da seçmen ile bağını koparmayacak. Sandığa gitmeyen seçmene dönük özel çalışma yapılacak, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek

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AK Parti’de değişime ‘2k’ formülü! Önce kamp sonra kongre

İLK DEĞİŞİM İL BAŞKANLARINDA

Başkan Erdoğan kongre sürecini başlatın talimatı verdi fakat kongre tarihi konuşulmadı. Kongrelerden önce ilçe ve il başkanlıklarında değişimler olacak. Değişimin yöntemine çalışılacak.

AK Parti’de değişime ‘2k’ formülü! Önce kamp sonra kongre

Değişim için 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genişletilmiş il başkanları toplantısından önce ilk adım atılacak. Belediye başkanı adayı olduğu için boşalan il başkanlıkları var. Öncelikle, vekâleten bulunan isimler yerine asaleten atama yapılacak.

AK Parti’de değişime ‘2k’ formülü! Önce kamp sonra kongre

MYK'da illerdeki durum değerlendirildi. İl ve ilçe başkanlığı değişimlerinin başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 30 büyükşehrin büyük çoğunluğunda gerçekleştirileceği öğrenildi.

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