AK Parti’de yerel seçim süreci: Doğru aday için 5 parametre baz alınacak

İsim bazlı anket çalışmalarına bu hafta başlayacak olan parti, yerel yönetimler başkanlığı tarafından kurulan etnografik ekibin gözlem çalışmaları ile karşılaştırılacak. Anket, gözlem ve temayüll ile birlikle teşkilatın il başkanlığı il yönetim kurullarının ve milletvekillerinin görüşlerini de alınacak.