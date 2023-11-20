Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri AK Parti'de yerel seçim süreci: Doğru aday için 5 parametre baz alınacak
Giriş Tarihi: 20.11.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 06:33

AK Parti'de yerel seçim süreci: Doğru aday için 5 parametre baz alınacak

AK Parti, yerel seçim için aday belirleme sürecine girdi. Anketler bu hafta başlayacak, 26 Kasım'da temayül yoklaması yapılacak. İl başkanlıklarının ve milletvekillerinin görüşleri de alınacak.

Fatma GÖKSU
AK Parti’de yerel seçim süreci: Doğru aday için 5 parametre baz alınacak

Geçtiğimiz hafta aday adaylığı başvurularını almaya başlayan AK Parti, doğru adayı belirlemek için 5 parametreyi baz alacak. Anket ya da Temayül yoklaması tek başına belirleyici olmayacak.

AK Parti’de yerel seçim süreci: Doğru aday için 5 parametre baz alınacak

İsim bazlı anket çalışmalarına bu hafta başlayacak olan parti, yerel yönetimler başkanlığı tarafından kurulan etnografik ekibin gözlem çalışmaları ile karşılaştırılacak. Anket, gözlem ve temayüll ile birlikle teşkilatın il başkanlığı il yönetim kurullarının ve milletvekillerinin görüşlerini de alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’de yerel seçim süreci: Doğru aday için 5 parametre baz alınacak

Tüm bunlara ek olarak Cumhurbaşkanının her ildeki eski arkadaşlarının da fikirlerine başvurulacak. AK Parti, 81 ilde vatandaşı telefonla arayarak, 'Belediye başkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?' diye soracak.

AK Parti’de yerel seçim süreci: Doğru aday için 5 parametre baz alınacak

SOKAĞIN NABZI TUTULUYOR

Yerel yönetimler başkanlığı geçtiğimiz aylarda teşkilat büyüklerinin tecrübeli siyasetçilerden oluşan bir etnografik ekiple, sokağa inerek berbere, markete, manava gidip alışveriş yaparak, taksi veya otobüse binerek dalga araştırması yaptı.

Teşkilatın, il başkanlığı il yönetim kurullarının ve milletvekillerinin görüşlerini de alınacak. Bu kapsamda ilk etapta 26 Kasım'da elektronik ortamda teşkilat temayül yoklaması yapılacak.

AK Parti’de yerel seçim süreci: Doğru aday için 5 parametre baz alınacak

AR-GE Başkanlığı'nın ayrıca, gazetelerde yazılan isimleri de incelediği öğrenildi. Bu yazılanların 'yönlendirme' şeklinde olmayanlarının dikkate alınırken, yerel medyanın kimleri önerdiğine bakılıyor.

Vatandaş sahada kimi görmek istiyorsa o aday olacak" dedi.

Adaylar, komisyonda değerlendirilecek.

SON DAKİKA