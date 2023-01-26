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Haberler Galeri AK Parti’den gençlere özel seçim beyannamesi! Başkan Erdoğan açıklayacak
Giriş Tarihi: 26.01.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 08:33

AK Parti’den gençlere özel seçim beyannamesi! Başkan Erdoğan açıklayacak

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel çalışma hazırladı. Seçim beyannamesinin Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Fatma GÖKSU
AK Parti’den gençlere özel seçim beyannamesi! Başkan Erdoğan açıklayacak

Ağustos ayında AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan seçim strateji toplantılarında seçim beyannamesinin de hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu yıl ilk kez gençlere özel beyanname hazırlanması konusunu gündeme taşıdı.

AK Parti’den gençlere özel seçim beyannamesi! Başkan Erdoğan açıklayacak

AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın önerisi ile gençler için ayrı bir çalışma yapılıyor.

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AK Parti’den gençlere özel seçim beyannamesi! Başkan Erdoğan açıklayacak

Başkan Erdoğan da gençlere önem veriyor.

AK Parti’den gençlere özel seçim beyannamesi! Başkan Erdoğan açıklayacak

Son iki yılda 36 kez gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, gençlerden gelen öneri ve taleplerle kendilerini yenilediklerini ifade etmişti.

AK Parti’den gençlere özel seçim beyannamesi! Başkan Erdoğan açıklayacak

Gençler için hazırlanacak beyannamenin önümüzdeki haftalarda şekillenmesi bekleniyor.

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