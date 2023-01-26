Giriş Tarihi: 26.01.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 08:33

AK Parti’den gençlere özel seçim beyannamesi! Başkan Erdoğan açıklayacak

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel çalışma hazırladı. Seçim beyannamesinin Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.