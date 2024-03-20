AK Parti’den son hafta hamlesi! Seçimlere 10 gün kala AK Parti’den “gri alandaki seçmene” özel çalışma

AK Gençlik de her Ramazan'da olduğu gibi bu yıl da iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtıyor. Gençlik kolları teşkilatı ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 gencin tercihinin Cumhur İttifakından yana olması için iftardan sahura kadar durmadan çalışıyor.