Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
08:59
AK Parti’den son hafta hamlesi! Seçimlere 10 gün kala AK Parti’den “gri alandaki seçmene” özel çalışma
31 Mart Yerel Seçimlerinde son viraja girildi. Seçimlere 10 gün kala AK Parti detaylı bir sandık analizi yaptı. Geçmiş seçimlerin sandık sonuçlarını inceleyen parti kurmayları, oy kaybı yaşanan sandıkları masaya yatırdı. Son seçimde AK Parti'ye oy vermeyen vatandaşları sandık üzerinden tespit etti. Gri alandaki seçmen olarak tanımlanan bu adayların yeniden kazanılması için son hamle yapılması kararlaştırıldı.