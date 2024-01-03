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Haberler Galeri AK Parti’den yeni hedef! Başkan Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu
Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 06:16

AK Parti’den yeni hedef! Başkan Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu

AK Parti, Türkiye'nin en büyük siyasi parti hareketi olarak 11 milyon 183 bin 839 üye sayısı bakımından birinci sırada yer alıyor. Üyelerinin yüzde 49,45'ini kadınlardan oluşturan AK Parti'nin 5 milyon 531 bin 196 kadın üyesi, 894 bin 374 de genç üyesi bulunuyor. AK Parti Ankara teşkilatı, 2023 yılında 120 bin 316 yeni üye sayısı ile 4'ncü kez Türkiye 1'ncisi oldu.

Fatma GÖKSU
AK Parti’den yeni hedef! Başkan Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu

AK Parti'nin genç ve kadın üye sayısıyla da Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ağustos'ta kalbi Türkiye için atan herkese kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu belirterek 85 milyona davette bulunmuştu.

AK Parti’den yeni hedef! Başkan Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu

AK Parti'nin bir Türkiye partisi olduğunu belirten Erdoğan, üye sayısı itibariyle de ülkenin en büyük siyasi hareketi olduğunu da söylemişti.

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AK Parti’den yeni hedef! Başkan Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu

AK Parti'de hedef 15 milyon üye sayısına ulaşmak olacak.

AK Parti’den yeni hedef! Başkan Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu

2023'TE TÜRKİYE BİRİNCİSİ ANKARA

Başkent Ankara, AK Parti'ye yeni üye getirme bakımından 4'ncü kez rekor kırdı.

AK Parti’den yeni hedef! Başkan Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu

2023 yılında Ankara 120 bin 316 yeni üye ile Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmadı. Böylece Ankara kendi rekorunu yineledi. Ankara, 25 ilçede 875 bin üyeye sahip oldu.

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