Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
06:16
AK Parti’den yeni hedef! Başkan Erdoğan 85 milyona davette bulunmuştu
AK Parti, Türkiye'nin en büyük siyasi parti hareketi olarak 11 milyon 183 bin 839 üye sayısı bakımından birinci sırada yer alıyor. Üyelerinin yüzde 49,45'ini kadınlardan oluşturan AK Parti'nin 5 milyon 531 bin 196 kadın üyesi, 894 bin 374 de genç üyesi bulunuyor. AK Parti Ankara teşkilatı, 2023 yılında 120 bin 316 yeni üye sayısı ile 4'ncü kez Türkiye 1'ncisi oldu.