AK Partili Dr. Leyla Şahin Usta’dan Meral Akşener’e sert eleştiri: Tek derdi koltuk… Bunun adı ’pazara kadar’ çıkar birlikteliği!

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER…

Tek aday olarak kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, konuşmasında koalisyon ortaklarını hedef aldı. "Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedildi. Pek çok sebep sayılabilir. Önemli olan bundan ders çıkarmaktır. 1 ay boyunca konuşmadım ve izledim. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler sonra baktılar ipin ucu kaçtı birdenbire olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız o yüzden seçim kaybedilmiş. 54 noktada bizzat çalıştık. İnsafınız kurusunuz. Anladım eşitlemeye çalışıyorsunuz. İstanbul'da kazandıranın HDP dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" diyerek koalisyon masasını bir kez daha dağıttı…