Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
15:56
"Akıncı" helikopter enkazını nasıl buldu? Selçuk Bayraktar'dan flaş açıklama: Dünyaya örnek operasyon!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin geçirdiği helikopter kazasında enkaz bölgesini tespit eden "Akıncı İHA" dünyada gündem olurken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin hem medeniyet değerleri hem de teknolojik gelişmişlik açısından dünyaya örnek olduğunu kaydetti.