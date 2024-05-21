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Haberler Galeri "Akıncı" helikopter enkazını nasıl buldu? Selçuk Bayraktar'dan flaş açıklama: Dünyaya örnek operasyon!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 15:56

"Akıncı" helikopter enkazını nasıl buldu? Selçuk Bayraktar'dan flaş açıklama: Dünyaya örnek operasyon!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin geçirdiği helikopter kazasında enkaz bölgesini tespit eden "Akıncı İHA" dünyada gündem olurken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin hem medeniyet değerleri hem de teknolojik gelişmişlik açısından dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Akıncı helikopter enkazını nasıl buldu? Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Dünyaya örnek operasyon!

Dünya medyası İran'da yaşanan helikopter kazası sonrası Türkiye'nin 'Akıncı İHA' ile İbrahim Reisi ve beraberindekilerin enkazının bulunması için gösterilen çabayı manşetlerine taşıdı.

Akıncı helikopter enkazını nasıl buldu? Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Dünyaya örnek operasyon!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Akıncı helikopter enkazını nasıl buldu? Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Dünyaya örnek operasyon!

TÜRKSAT uydularının da kullanıldığını belirten Selçuk Bayraktar, aksaklık olmadan görevin tamamlandığını kaydetti.

Akıncı helikopter enkazını nasıl buldu? Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Dünyaya örnek operasyon!

"DÜNYAYA ÖRNEK OPERASYON"

"Azerbaycan'daki arkadaşlarımız da teknik anlamda hazır durumdaydılar" diyen Bayraktar, Türkiye'nin İHA/SİHA teknolojisini kullanma açısından dünyaya örneklik gösterdiğini vurguladı.

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI İHA açıklaması | Video

Akıncı helikopter enkazını nasıl buldu? Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Dünyaya örnek operasyon!

Bayraktar, "Teknolojik gelişmişlik ve bunu harekata dönüştürme anlamında da tüm dünyaya örnek bir operasyon olduğunu düşünüyorum." dedi.

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