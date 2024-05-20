Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini böyle tespit etti! İşte dakika dakika keşif görevi

SAAT 23.30'DA BATMAN'DAN HAVALANDI

Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.