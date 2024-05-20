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Haberler Galeri Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini böyle tespit etti! İşte dakika dakika keşif görevi
Giriş Tarihi: 20.05.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 19:21

Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini böyle tespit etti! İşte dakika dakika keşif görevi

Dünya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın öldüğü helikopter kazasını konuşuyor. Kaza, İran'ı derinden sarsarken helikopterin enkazının Akıncı İHA tarafından tespit edilmesi dünya kamuoyunda oldukça ses getiren detaylardan oldu. Peki Akıncı İHA, helikopterin enkazına nasıl ulaştı? İşte dakika dakika Akıncı İHA'nın İran'daki keşif görevi...

Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini böyle tespit etti! İşte dakika dakika keşif görevi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, Cumhurbaşkanlığından onay alınmasının ardından saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı ve başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.

Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini böyle tespit etti! İşte dakika dakika keşif görevi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi.

Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.

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Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini böyle tespit etti! İşte dakika dakika keşif görevi

İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.

Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini böyle tespit etti! İşte dakika dakika keşif görevi

SAAT 23.30'DA BATMAN'DAN HAVALANDI

Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.

Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini böyle tespit etti! İşte dakika dakika keşif görevi

İran makamlarının Bayraktar Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.

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