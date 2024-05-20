Giriş Tarihi: 20.05.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
19:21
Akıncı İHA, düşen helikopterin yerini böyle tespit etti! İşte dakika dakika keşif görevi
Dünya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın öldüğü helikopter kazasını konuşuyor. Kaza, İran'ı derinden sarsarken helikopterin enkazının Akıncı İHA tarafından tespit edilmesi dünya kamuoyunda oldukça ses getiren detaylardan oldu. Peki Akıncı İHA, helikopterin enkazına nasıl ulaştı? İşte dakika dakika Akıncı İHA'nın İran'daki keşif görevi...