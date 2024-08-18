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Haberler Galeri AKINCI tespit etti, ATAK ateş altına aldı! Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:50

AKINCI tespit etti, ATAK ateş altına aldı! Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. AKINCI TİHA'nın teröristleri tespit ettiğini ve ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, 2 paramator ve teröristlerin üzerinden çıkan silah ve mühimmatların ele geçirildiğini ifade etti.

AKINCI tespit etti, ATAK ateş altına aldı! Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AKINCI tespit etti, ATAK ateş altına aldı! Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

AKINCI TESPİT ETTİ ATAK VURDU

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." diyen Bakan Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildiğini aktardı.

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AKINCI tespit etti, ATAK ateş altına aldı! Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hudut Kartallarının sınır ihlali tespiti yapması sonucu, teröristlerin SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındığı belirten Bakan Yerlikaya, "Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 Tim ile 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi." ifadelerini kullandı.

AKINCI tespit etti, ATAK ateş altına aldı! Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'lı teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4️ teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildiren Yerlikaya, 2 paramotorun ele geçirildiğini ifade etti.

AKINCI tespit etti, ATAK ateş altına aldı! Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

SİLAH VE MÜHİMAMT ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden; 2️ adet M-16 Piyade Tüfeği, 2️ adet M-4 Piyade Tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1️ adet lazer metre, 2️ adet Glock Tabanca, 3️ adet şarjör, 6️ adet pil bloğu, 1️ adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildiğini aktardı.

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