AKINCI tespit etti, ATAK ateş altına aldı! Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hudut Kartallarının sınır ihlali tespiti yapması sonucu, teröristlerin SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındığı belirten Bakan Yerlikaya, "Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 Tim ile 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi." ifadelerini kullandı.