Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
13:50
AKINCI tespit etti, ATAK ateş altına aldı! Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. AKINCI TİHA'nın teröristleri tespit ettiğini ve ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, 2 paramator ve teröristlerin üzerinden çıkan silah ve mühimmatların ele geçirildiğini ifade etti.