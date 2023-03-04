Giriş Tarihi: 04.03.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
10:43
Akşener bombası ve Kılıçdaroğlu! Mahmut Övür yazdı...
Altılı koalisyon perşembe günü 12. toplantısını gerçekleştirmiş ve masada adaylık krizi yaşanmıştı. Masadaki 5 parti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını öne sürmüştü. Akşener dün yaptığı açıklamada da İYİ Parti'nin kıskaca alındığını söyledi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında Meral Akşener bombasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaleme aldı.