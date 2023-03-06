Akşener buna ne diyecek? Koltuk savaşında ağza alınmayacak sözler! İYİ parti dayatmalara boyun mu eğdi?

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLE GÖRÜŞME

Yaşanan olayların ardından, CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Akşener'in bu iki isme cumhurbaşkanlığı yardımcılığını önerdiği belirtildi. Akşener bu önerinin kabul edilmesine göre koalisyon masasına geri dönecek.