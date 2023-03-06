Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:01
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
15:06
Akşener buna ne diyecek? Koltuk savaşında ağza alınmayacak sözler! İYİ parti dayatmalara boyun mu eğdi?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyonun 12. toplantısında masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelince veto etmiş ve masadan ayrılmıştı. Akşener'in bu kararının ardından CHP yandaşları Akşener'i topa tutmuş ve hakaretler yağdırmışlardı. Akşener ise yaptığı açıklamada 'dayatmalara boyun eğmeyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan son gelişmelerin ardından ise Akşener'in yeniden masaya dönebileceği iddia edildi. Bu da akıllara 'Akşener dayatmalara boyun mu eğdi?' sorularını getirdi. Sosyal medyada muhalif gazeteciler ise Akşener'in açıklaması sonrası ilk yorumlarını sosyal medyadan yaptı. İşte o yorumlar…