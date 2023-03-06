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Haberler Galeri Akşener buna ne diyecek? Koltuk savaşında ağza alınmayacak sözler! İYİ parti dayatmalara boyun mu eğdi?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:06

Akşener buna ne diyecek? Koltuk savaşında ağza alınmayacak sözler! İYİ parti dayatmalara boyun mu eğdi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyonun 12. toplantısında masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelince veto etmiş ve masadan ayrılmıştı. Akşener'in bu kararının ardından CHP yandaşları Akşener'i topa tutmuş ve hakaretler yağdırmışlardı. Akşener ise yaptığı açıklamada 'dayatmalara boyun eğmeyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan son gelişmelerin ardından ise Akşener'in yeniden masaya dönebileceği iddia edildi. Bu da akıllara 'Akşener dayatmalara boyun mu eğdi?' sorularını getirdi. Sosyal medyada muhalif gazeteciler ise Akşener'in açıklaması sonrası ilk yorumlarını sosyal medyadan yaptı. İşte o yorumlar…

Akşener buna ne diyecek? Koltuk savaşında ağza alınmayacak sözler! İYİ parti dayatmalara boyun mu eğdi?

6'lı koalisyonundan aday belirlemek için düzenlediği 12. toplantıda kriz çıkmış ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalkmıştı. Bu yaşananların ardından CHP yandaşları Meral Akşener'e ağza alınmayacak sözlerle yüklenirken Akşener ise Boyun eğmeyeceklerini dile getirdi.

Akşener buna ne diyecek? Koltuk savaşında ağza alınmayacak sözler! İYİ parti dayatmalara boyun mu eğdi?

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLE GÖRÜŞME
Yaşanan olayların ardından, CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Akşener'in bu iki isme cumhurbaşkanlığı yardımcılığını önerdiği belirtildi. Akşener bu önerinin kabul edilmesine göre koalisyon masasına geri dönecek.

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Akşener buna ne diyecek? Koltuk savaşında ağza alınmayacak sözler! İYİ parti dayatmalara boyun mu eğdi?

BOYUN MU EĞDİ?
Meral Akşener, 6'lı koalisyondan ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunmuş ve, "İYİ Partİ'yi kıskaca aldılar, buna boyun eğmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyleydi:

Akşener buna ne diyecek? Koltuk savaşında ağza alınmayacak sözler! İYİ parti dayatmalara boyun mu eğdi?

"ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"
Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.

Akşener buna ne diyecek? Koltuk savaşında ağza alınmayacak sözler! İYİ parti dayatmalara boyun mu eğdi?

Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.

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