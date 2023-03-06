Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:28
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
15:28
Akşener 'Sıtma'ya razı oldu! 6'lı koalisyon böyle toz duman olmuştu! Kılıçdaroğlu şimdi mi kazanacak aday oldu?
SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Noter masası ve kumar masası" benzetmesi yaparak ayrıldığı 6'lı koalisyona geri dönüyor. Akşener'in, "Şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna, mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir." sözleri sonrası masaya dönmesi eleştirilerin odağı oldu.