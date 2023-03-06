Akşener ’Sıtma’ya razı oldu! 6’lı koalisyon böyle toz duman olmuştu! Kılıçdaroğlu şimdi mi kazanacak aday oldu?

6'LI MASA 12'NCİ TOPLANTIDA DAĞILDI

6'lı masa 12'nci toplantısında ilk kez Cumhurbaşkanı adayını konuştu. 5 lider daha önceden anlaşarak Kemal Kılıçdaroğlu isminin adaylığını gündeme getirdi. Meral Akşener, bu teklife Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini gündeme getirerek karşı çıktı. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanları görevine devam edecek" diyerek Akşener'e rest çekti. Kılıçdaroğlu, "Biz 5 lider imza atar, adaylığımı açıklarız" deyince, Akşener, "Ben kalkayım mı yani" diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Siz bilirsiniz." deyince araya Ali Babacan girdi. Babacan, 'ortak adayda anlayışa ulaştık" ifadeleri ile masayı o anda ayakta tuttu. Ancak Akşener'in öfkesi geçmedi. Akşener, olağanüstü bir toplantı ile kurmaylarını bir araya getirdi. Daha sonra ise Genel İdare Kurulu ile buluştu ve koalisyondan ayrıldıklarını zehir zemberek sözlerle duyurdu.