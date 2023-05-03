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Haberler Galeri Alıştı ve sustu: Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinde HDP bayrağı ve Öcalan sloganları!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 07:58

Alıştı ve sustu: Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinde HDP bayrağı ve Öcalan sloganları!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 7. ortak olarak masaya eklemlenmesini hala yarım ağızla reddetmeye kalkışsalar da HDP önce 'Artık gizlemeyelim' açıklaması yaptı. Sonra da Kılıçdaroğlu ve Akşener mitinglerinde bayraklarını sallamaya başladı. Son olarak da aynı mitinglerde 'Dişe diş kana kan, Öcalan Öcalan' sloganları atıldı. Henüz birkaç hafta önce yanlışlıkla partisine seken mermiyle ilgili meclis kürsüsünden şehit isimleriyle tiyatrolar oynayan ve mermi savuran Meral Akşener'in sessizliği tarihe geçecek cinsten...

Alıştı ve sustu: Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitinglerinde HDP bayrağı ve Öcalan sloganları!

HDP "artık ittifakı gizlemeyelim" açıklaması yaptı. Masa mitinglerinde gerçek ortaya çıkmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alışacaklar' ifadesini akıllara getiren olaylar peş peşe ve daha younlukla yaşanmaya başlarken Meral Akşener'in HDP bayrakları önünde konuşmaya da, Öcalan sloganları atılan mitinglere ses çıkarmaması da sıradanlaştı. İşte yaşanan skandallar ve 'ülkücü' Akşener'den 'suspus' Akşener'e sessiz geçişin ibret verici tablosu...

Alıştı ve sustu: Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitinglerinde HDP bayrağı ve Öcalan sloganları!

ÖNCE İZMİR'DE AKŞENER'İN ÖNÜNDE HDP BAYRAĞI DALGALANDI!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de yer aldığı Yedili Masa ittifakı İzmir Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenlerken 7'li Masa'daki siyasi parti liderlerinin tek tek konuşma yaptığı mitingde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşma yaptığı sırada kalabalıkta HDP flamaları açıldı.

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Alıştı ve sustu: Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitinglerinde HDP bayrağı ve Öcalan sloganları!

"SAKLAMAYALIM" DEMİŞLERDİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını ve 14 Mayıs'daki seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etmişti. Önceki günlerde de 'Artık bu ittifakı gizlemeyelim' açıklaması geldi.

Alıştı ve sustu: Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitinglerinde HDP bayrağı ve Öcalan sloganları!

HDP FLAMASI AKŞENER İÇİN DALGALANDI O DA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ!

HDP ile yapılan ittifaka sessiz kalmayı tercih eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma yaptığı sırada kalabalıkta HDP flamaları dalgalandırıldı. Milliyetçi olduğunu savunan Akşener'in HDP flamaları eşliğinde seçim konuşmasını yapması dikkat çekti.

Alıştı ve sustu: Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitinglerinde HDP bayrağı ve Öcalan sloganları!

İKİNCİ SKANDAL VAN MİTİNGİNDE

CHP Genel Başkanı ve 7'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün de Van'da bir miting düzenledi.

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