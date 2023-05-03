Giriş Tarihi: 03.05.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 07:58

Alıştı ve sustu: Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinde HDP bayrağı ve Öcalan sloganları!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 7. ortak olarak masaya eklemlenmesini hala yarım ağızla reddetmeye kalkışsalar da HDP önce 'Artık gizlemeyelim' açıklaması yaptı. Sonra da Kılıçdaroğlu ve Akşener mitinglerinde bayraklarını sallamaya başladı. Son olarak da aynı mitinglerde 'Dişe diş kana kan, Öcalan Öcalan' sloganları atıldı. Henüz birkaç hafta önce yanlışlıkla partisine seken mermiyle ilgili meclis kürsüsünden şehit isimleriyle tiyatrolar oynayan ve mermi savuran Meral Akşener'in sessizliği tarihe geçecek cinsten...