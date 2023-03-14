Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
07:26
6'lı koalisyonda siyasi komiserlik dönemi! Meral Akşener kandırıldı
Mahmut Övür 6'lı koalisyon masasında çıkacak yeni bir krize işaret etti ve dün CHP'nin bizzat ikinci isminden patlak veren katakullinin altını çizdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmayabileceği itirafı üzerine ayrılık kozuyla büyük kriz yaşatan Meral Akşener'in kandırılmış olması gündeme geldi. İşte masadaki kazanan kaybeden dengesini değiştirecek oyun