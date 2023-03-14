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Haberler Galeri 6'lı koalisyonda siyasi komiserlik dönemi! Meral Akşener kandırıldı
Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 07:26

6'lı koalisyonda siyasi komiserlik dönemi! Meral Akşener kandırıldı

Mahmut Övür 6'lı koalisyon masasında çıkacak yeni bir krize işaret etti ve dün CHP'nin bizzat ikinci isminden patlak veren katakullinin altını çizdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmayabileceği itirafı üzerine ayrılık kozuyla büyük kriz yaşatan Meral Akşener'in kandırılmış olması gündeme geldi. İşte masadaki kazanan kaybeden dengesini değiştirecek oyun

6’lı koalisyonda siyasi komiserlik dönemi! Meral Akşener kandırıldı

Altılı koalisyon partilerine iki belediye başkanının katılması siyasette yeni bir garabet olarak tartışılıyor. Daha çok da nasıl bir hamle olduğu ve ne olacağı merak ediliyor. Ne olacağını Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilenen yardımcısı Bülent Kuşoğlu çok net anlattı: "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez."

6’lı koalisyonda siyasi komiserlik dönemi! Meral Akşener kandırıldı

BÜTÜN SÖYLEDİKLERİNİ YUTAN AKŞENER İÇİN GARABET SÜRECİ

Bu durumda iki belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nun yanına monte edilmesi ne anlama geliyor, nasıl bir hamle?
Biraz geriye dönelim... Apoletlerin sökülmesi gibi iddialı bir çıkış önerip masayı dağıtan, sonra da bütün söylediklerini yutan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki başkan hamlesiyle kös kös geriye döndürüldü ama sonuç siyasi açıdan yeni bir garabetin ötesine geçmedi.

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6’lı koalisyonda siyasi komiserlik dönemi! Meral Akşener kandırıldı

GÜVENSİZLİĞİN SEMBOLÜ

Aslında fotoğraf çok net, bulunan sadece bir ara formül değil "kazanamayacak" ve topluma "güven" verme konusunda "şüphe" duyulan Kılıçdaroğlu'na güvensizliğin işareti. Bunu da sadece Akşener değil, küresel güç merkezleri, İstanbul sermayesi ve Ajans da istedi ki iki başkan oraya monte edildi.

6’lı koalisyonda siyasi komiserlik dönemi! Meral Akşener kandırıldı

SİYASİ KOMİSER

Sonrası Kuşoğlu'nun dediği gibi mi olur başka türlü mü olur bilemem ama görünen o ki, iki belediye başkanı, ülkenin ikinci cumhurbaşkanı adayının yanına "siyasi komiser" olarak atanmış gibi...

6’lı koalisyonda siyasi komiserlik dönemi! Meral Akşener kandırıldı

Merak ediyorum, atanmasalardı CHP üyesi olan bu iki başkan, genel başkanlarının yanında durmayacaklar mıydı?
Bunun bir dayatma olduğu Kuşoğlu'nun haklı tepkisinden, süreci doğru anlatmasından da belli. Ancak İP'liler kendilerini boşa düşürmemek için buna direnecekler. Bu da yeni bir kriz demek.

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