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Haberler Galeri Ankara Akyurt Seçim Sonuç Ekranı! YSK Akyurt yerel seçim sonuçları 2024 güncel oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:00

Ankara Akyurt Seçim Sonuç Ekranı! YSK Akyurt yerel seçim sonuçları 2024 güncel oy oranları

Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Başkentin büyük ilçelerinden olan Gölbaşı özelinde de araştırmalara hız kazandırdı. Adayların oy oranları canlı olarak Akyurt seçim sonuçları 2024 ekranına yansıyacak. YSK verileriyle takip edilecek seçim sonucu ile Gölbaşı'nda seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aranacak. Güncel verileri Akyurt yerel seçim sonuçları ekranından takip edebilirsiniz

Ankara Akyurt seçim sonuçları! YSK Akyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Akyurt seçim sonuçları YSK verileriyle yakın mercek altına alınacak. Anadolu ve Avrupa Yakasında bulunan 39 ilçesiyle ayrı ayrı değerlendirilecek Akyurt'ta partilerin ve adayların oy oranı canlı olarak ekrana yansıyacak. Açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ortaya çıkacak. İşte, 2024 Akyurt yerel seçim sonuçları takip ekranı

ANKARA AKYURT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Akyurt seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Akyurt seçim sonuçları! YSK Akyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA AKYURT SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hilal Ayık

CHP: Filiz Geygel

İYİ Parti: Nihat Karaoğlan

Yeniden Refah Partisi: Gültekin Ayantaş

Zafer Partisi: Uğur Yırtıcı

DEM Parti: Cüneyt Yıldırım

Ankara Gölbaşı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Akyurt seçim sonuçları! YSK Akyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ankara - Akyurt seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Altındağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Ayaş seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Bala seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Beypazarı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çamlıdere seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çankaya seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çubuk seçim sonuçları için tıklayınız!

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Ankara - Haymana seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kahramankazan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kalecik seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Keçiören seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kızılcahamam seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Mamak seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Nallıhan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Polatlı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Pursaklar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Şereflikoçhisar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Sincan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Yenimahalle seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara Akyurt seçim sonuçları! YSK Akyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Gölbaşı'nda AK Parti Hilal Ayık, CHP Filiz Geygel , İYİ Parti Nihat Karaoğlan,Yeniden Refah Gültekin Ayantaş, Zafer Partisi Uğur Yırtıcı, DEM Parti Cüneyt Yıldırım ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Akyurt seçim sonuçları! YSK Akyurt yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AKYURT MAHALLELERİ

AHMETADİL

ATATÜRK

BALIKHİSAR

BEYAZIT

BÜĞDÜZ

CÜCÜK

ÇAM

ÇARDAKBAĞI

ÇINAR

ELECİK

GALABA

GÜZELHİSAR

HAYDAR

KARACAKAYA

KARACALAR

KARAYATAK

KIZIK

KOZAYAĞI

SAMUT

SARACALAR

ŞEYHLER

TEBERİK

TİMURHAN

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