Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
22:00
Ankara Akyurt Seçim Sonuç Ekranı! YSK Akyurt yerel seçim sonuçları 2024 güncel oy oranları
Türkiye, Mahalli İdareler Seçimleri için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarını seçecek vatandaşlar Başkentin büyük ilçelerinden olan Gölbaşı özelinde de araştırmalara hız kazandırdı. Adayların oy oranları canlı olarak Akyurt seçim sonuçları 2024 ekranına yansıyacak. YSK verileriyle takip edilecek seçim sonucu ile Gölbaşı'nda seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aranacak. Güncel verileri Akyurt yerel seçim sonuçları ekranından takip edebilirsiniz