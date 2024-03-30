Ankara Çubuk seçim sonuçları! YSK Çubuk yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:56
Çubuk seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak ve merak edilen Çubuk seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte Yerel Seçim Sonuçları ile Çubuk seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.