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Haberler Galeri Ankara Çubuk seçim sonuçları! YSK Çubuk yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:56

Ankara Çubuk seçim sonuçları! YSK Çubuk yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Çubuk seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak ve merak edilen Çubuk seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte Yerel Seçim Sonuçları ile Çubuk seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Ankara Çubuk seçim sonuçları! YSK Çubuk yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Ankara Çubuk seçim sonuçları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak ve Çubuk seçimi kim kazandı yanıt bulacak. İşte Çubuk yerel seçim sonuçları ve partilerin oy oranları öğrenme ekranı.

ANKARA ÇUBUK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara-Çubuk seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Çubuk seçim sonuçları! YSK Çubuk yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇUBUK SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Baki Demirbaş

CHP: Can Kaderoğlu

İYİ PARTİ: Korhan Merki

DEM PARTİ: Halil İbrahim Özkahriman

Yeniden Refah: Mustafa Erdoğan

Çubuk Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Çubuk seçim sonuçları! YSK Çubuk yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Ankara Çubuk seçim sonuçları! YSK Çubuk yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Baki Demirbaş, CHP Can Kaderoğlu, İYİ PARTİ Korhan Merki, DEM PARTİ Halil İbrahim Özkahriman, Yeniden Refah Mustafa Erdoğan ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Çubuk seçim sonuçları! YSK Çubuk yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇUBUK MAHALLERİ

Ağılcık

Akbayır

Akkuzulu

Aşağıçavundur

Aşağıemirler

Aşağıobruk

Atatürk

Avcıova

Barbaros

Camili

Cumhuriyet

Çatokcular

Çitköy

Dağkalafat

Dalyasan

Dedeler

Demirci

Dumlupınar

Durhasan

Eğriekin

Esenboğa Merkez

Eskiçöte

Fatih

Gökçedere

Güldarpı

Gümüşyayla

Hacılar

İkipınar

İmamhüseyin

Kapaklı

Karaağaç

Karaçam

Karadana

Karaman

Karataş

Kargın

Kavaklı

Kışlacık

Kızılca

Kızılören

Kızılöz

Kösrelik

Kuruçay

Kutuören

Kuyumcu

Küçükali

Mahmutoğlan

Melikşah

Meşeli

Muhsin Yazıcıoğlu

Mutlu

Nusratlar

Okçular

Ovacık

Oyumiğde

Ömercik

Özlüce

Saraycık

Sarıkoz

Sarısu

Sele

Sığırlıhacı

Susuz

Sünlü

Tahtayazı

Taşpınar

Tuğla

Uluağaç

Yakuphasan

Yavuzselim

Yaylak

Yazır

Yazlıca

Yenice

Yeşilkent

Yıldırım Beyazıt

Yıldırımaydoğan

Yıldırımelören

Yıldırımevci

Yılmazköy

Yiğitli

Yukarı Çavundur

Yukarıemirler

Yukarıobruk

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