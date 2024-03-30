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Haberler Galeri Ankara Etimesgut seçim sonuçları! YSK Etimesgut yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:47

Ankara Etimesgut seçim sonuçları! YSK Etimesgut yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Oy kullanma işleminin saat yurt genelinde saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü 2024 seçim sonuçlarında olacak. Ankara Etimesgut seçim sonuçları 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri kamp samında sorgulanıyor. Etimesgut seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr adresinden takip ediliyor. Etimesgut seçimi kim kazandı sorusu Yüksek Seçim Kurulu verileri ile yanıtlanacak. İşte Ysk Seçim Sonuçları ile Etimesgut seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Ankara Etimesgut seçim sonuçları! YSK Etimesgut yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Ankara Etimesgut seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başlarken aynı gün 17.00'da son bulacak. Bu noktada Ankara'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar Etimesgut seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Etimesgut seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

ANKARA ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara-Çubuk seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Etimesgut seçim sonuçları! YSK Etimesgut yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

CHP: Erdal Beşikcioğlu

MHP: Enver Demirel

İYİ PARTİ: Hilmi Özer

DEM PARTİ: İkram Bedir

YENİDEN REFAH: Abdulkadir Baloğlu

Etimesgut Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Etimesgut seçim sonuçları! YSK Etimesgut yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

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Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Ankara Etimesgut seçim sonuçları! YSK Etimesgut yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

CHP Erdal Beşikcioğlu, MHP Enver Demirel, İYİ PARTİ Hilmi Özer, DEM PARTİ İkram Bedir, YENİDEN REFAH Abdulkadir Baloğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Etimesgut seçim sonuçları! YSK Etimesgut yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ETİMESGUT MAHALLELERİ

30 Ağustos

Ahi Mesut

Alsancak

Altay

Aşağıyurtçu

Atakent

Atayurt

Ayyıldız

Bağlıca

Bahçekapı

Balıkuyumcu

Devlet

Elvan

Erler

Eryaman

Etiler

Fatih Sultan

Fevziye

Göksu

Güzelkent

İstasyon

Kazım Karabekir

Oğuzlar

Orhun

Piyade

Süvari

Şehit Osman Avcı

Şehitali

Şeker

Şeyh Şamil

Topçu

Tunahan

Turkuaz

Yapracık

Yavuz Selim

Yeni Bağlıca

Yeşilova

Yukarıyurtçu

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