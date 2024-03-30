Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! YSK Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
19:31
Türkiye 2024 yerel seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçmenler, 31 Mart Pazar günü tercihlerini belirleyerek, büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oy kullanacak. Seçim sonuçları, il ve ilçelerdeki oy dağılımları sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Gölbaşı'nda ikamet eden vatandaşlar tarafından Gölbaşı seçim sonuçları sorgulanıyor. Yayın yasaklarının hemen ardından YSK verileriyle sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden Gölbaşı yerel seçim sonuçları takip edilebilecek.