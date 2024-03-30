Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! YSK Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ankara - Akyurt seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Altındağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Ayaş seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Bala seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Beypazarı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çamlıdere seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çankaya seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çubuk seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Elmadağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Etimesgut seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Evren seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Gölbaşı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Güdül seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Haymana seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kahramankazan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kalecik seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Keçiören seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kızılcahamam seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Mamak seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Nallıhan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Polatlı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Pursaklar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Şereflikoçhisar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Sincan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Yenimahalle seçim sonuçları için tıklayınız!