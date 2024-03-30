Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! YSK Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 19:31

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! YSK Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye 2024 yerel seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçmenler, 31 Mart Pazar günü tercihlerini belirleyerek, büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları için oy kullanacak. Seçim sonuçları, il ve ilçelerdeki oy dağılımları sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Gölbaşı'nda ikamet eden vatandaşlar tarafından Gölbaşı seçim sonuçları sorgulanıyor. Yayın yasaklarının hemen ardından YSK verileriyle sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden Gölbaşı yerel seçim sonuçları takip edilebilecek.

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! YSK Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Gölbaşı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan aday, partilerin oy oranları ve ilçelerdeki durumu netlik kazanacak. Oy kullanma süreci, 31 Mart Pazar günü saat 17.00'de sona erecek ve sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar detaylara ulaşabilecek. İşte Gölbaşı seçim sonuçları 2024

ANKARA GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Gölbaşı seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! YSK Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Ramazan Şimşek

CHP: Yakup Odabaş

İYİ Parti: Fehmi Kandemir

Yeniden Refah Partisi: Salih Aydemir

Zafer Partisi: Güçlü Emre Özgür

DEM Parti: Ümit Göksu

Ankara Gölbaşı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! YSK Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ankara - Akyurt seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Altındağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Ayaş seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Bala seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Beypazarı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çamlıdere seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çankaya seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çubuk seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Elmadağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Etimesgut seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Evren seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Gölbaşı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Güdül seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Haymana seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kahramankazan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kalecik seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Keçiören seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kızılcahamam seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Mamak seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Nallıhan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Polatlı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Pursaklar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Şereflikoçhisar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Sincan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Yenimahalle seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! YSK Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Gölbaşı'nda MHP Ramazan Şimşek, CHP Yakup Odabaş, İYİ Parti Fehmi Kandemir,Yeniden Refah Salih Aydemir, Zafer Partisi Güçlü Emre Özgür, DEM Parti Ümit Göksu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Gölbaşı seçim sonuçları! YSK Gölbaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GÖLBAŞI MAHALLERİ

AHİBOZ

AKÖRENÇARŞAK

ALTUNÇANAK

BAĞİÇİ

BAHÇELİEVLER

BALLIKPINAR

BEZİRHANE

BOYALIK

ÇAYIRLI

ÇELTEK

ÇİMŞİT

DİKİLİTAŞ

EMİRLER

EYMİR

GAZİOSMANPAŞA

GÖKÇEHÜYÜK

GÖLBEK

GÜNALAN

HACIHASAN

HACILAR

HACIMURATLI

HALAÇLI

İKİZCE

İNCEK

KARAALİ MERKEZ

KARAALİ YAZLIK

KARACAÖREN

KARAGEDİK AYDIN

KARAGEDİK ERCAN

KARAOĞLAN

KARŞIYAKA

KIRIKLI

KIZILCAŞAR

KOPARAN

MAHMATLI

MAHMATLIBAHÇE

OĞULBEY

OYACA AKARSU

OYACA YEŞİLÇAM

ÖRENCİK

SEĞMENLER

SELAMETLİ ŞEHİT EMRAH

SOĞULCAK

SUBAŞI

ŞAFAK

TAŞPINAR

TEPEYURT

TOPAKLI

TULUMTAŞ

VELİHİMMETLİ

YAĞLIPINAR

YAVRUCUK

YAYLABAĞ

YURTBEYİ

SON DAKİKA