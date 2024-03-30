Ankara Haymana seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Haymana yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları

Haymana seçim sonuçları 2024 sorgulanıyor. 31 Mart Pazar sabahı 08.00 itibari ile sandıkların yolu tutulacak ve vatandaşlar kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından " Haymana seçimi kim kazandı" sorusuna yanıt aranacak. YSK verileri ışığında Ankara Haymana seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak. İşte il il ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları takip ekranı.

ANKARA HAYMANA SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara-Haymana seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.