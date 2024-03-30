Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:19
Ankara Haymana seçim sonuçları ekranı! YSK verileri ile Haymana yerel seçim sonuçları 2024 canlı-anlık oy oranları
Haymana yerel seçim sonuçları sorgulanıyor. 27.298 kişilik nüfusu ile dikkat çeken Haymana'da seçimi kim kazandı sorusu oy sayımının tamamlanmasının ardından belli olacak. Bu hafta gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek binlerce seçmen için canlı ve anlık Haymana seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Ankara Haymana yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.