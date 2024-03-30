Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
16:38
Ankara Kahramankazan seçim sonuçları! YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde oy kullanan vatandaşlar bu ilçede seçimi hangi partinin kazandığını öğrenmek için YSK'dan gelen bilgileri takip ediyor. 31 Mart akşamı ikamet ettiğiniz ilçedeki oy oranlarını öğrenmek için aşağıda yer alan Ankara Kahramankazan seçim sonuçları ekranını takip edebilirsiniz. İşte YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.