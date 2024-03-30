Ankara Kahramankazan seçim sonuçları! YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Ankara'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Kahramankazan'da belediye başkanlığı için seçim mücadelesini hangi partinin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart akşamı oy sayımının başlamasıyla birlikte YSK verileri anbean paylaşacak. Hangi adayın ne kadar oy aldığına ilişkin bilgiler, aşağıda yer alan YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları ekranında yer alacak. 2024 Ankara Kahramankazan seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında ayrıntılı bilgiye sabah.com.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

ANKARA KAHRAMANKAZAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Kahramankazan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.