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Haberler Galeri Ankara Kahramankazan seçim sonuçları! YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:38

Ankara Kahramankazan seçim sonuçları! YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde oy kullanan vatandaşlar bu ilçede seçimi hangi partinin kazandığını öğrenmek için YSK'dan gelen bilgileri takip ediyor. 31 Mart akşamı ikamet ettiğiniz ilçedeki oy oranlarını öğrenmek için aşağıda yer alan Ankara Kahramankazan seçim sonuçları ekranını takip edebilirsiniz. İşte YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

Ankara Kahramankazan seçim sonuçları! YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Ankara'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Kahramankazan'da belediye başkanlığı için seçim mücadelesini hangi partinin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart akşamı oy sayımının başlamasıyla birlikte YSK verileri anbean paylaşacak. Hangi adayın ne kadar oy aldığına ilişkin bilgiler, aşağıda yer alan YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları ekranında yer alacak. 2024 Ankara Kahramankazan seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında ayrıntılı bilgiye sabah.com.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

ANKARA KAHRAMANKAZAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Kahramankazan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Kahramankazan seçim sonuçları! YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA KAHRAMANKAZAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Serhat Oğuz

CHP: Selim Çırpanoğlu

İYİ Parti: Fatma Gülümser Birol

DEM Parti: Anıl Sabahattin Karlı

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Ali Uysal

Zafer Partisi: Emre Yılmaz

Memleket Partisi: Lerzan Sencer Tiryakioğlu

Ankara Kahramankazan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Kahramankazan seçim sonuçları! YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

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Ankara Kahramankazan seçim sonuçları! YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Kahramankazan'da AK Parti Serhat Oğuz, CHP Selim Çırpanoğlu, İYİ Parti Fatma Gülümser Birol, DEM Parti Anıl Sabahattin Karlı, Yeniden Refah Partisi Mehmet Ali Uysal, Zafer Partisi Emre Yılmaz, Memleket Partisi Lerzan Sencer Tiryakioğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Kahramankazan seçim sonuçları! YSK Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAHRAMANKAZAN MAHALLELERİ

Kahramankazan'da 48 mahalle vardır:

Ahi

Akçaören

Akıncı

Alpagut

Aşağıkaraören

Atatürk

Aydın

Bitik

Ciğir

Çalta

Çimşit

Dağyaka

Dutözü

Emirgazi

Fatih

Fethiye

Günbaşı

Güvenç

İçören

İmrendi

İnceğiz

İne

İymir

Kanuni Sultan Süleyman

Karalar

Kayı

Kılıçlar

Kınık

Kışla

Kumpınar

Orhaniye

Örencik

Peçenek

Sancar

Saraç

Saray

Sarıayak

Sarılar

Satıkadın

Soğucak

Tekke

Uçarı

Yakupderviş

Yassıören

Yavuz Sultan Selim

Yayalar

Yazıbeyli

Yıldırımbeyazıt

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