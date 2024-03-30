Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ikamet eden vatandaşlar bu ilçede yerel seçimi kazanan adayı öğrenmek için YSK'nın açıklamalarını takip ediyor. 31 Mart akşamı oy kullandığınız ilçedeki oy oranlarını öğrenmek için aşağıda yer alan Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları ekranını takip edebilir, diğer il ve ilçelerdeki sonuçlara da göz atabilirsiniz. İşte YSK Ankara Kızılcahamam yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları. ANKARA KIZILCAHAMAM SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 Aşağıda yer alan Ankara Kızılcahamam seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz. ANKARA KIZILCAHAMAM SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP AK Parti: Süleyman Acar CHP: Coşkun Ünal İYİ Parti: Selçuk Kırmızı DEM Parti: Zeynep Tan Parlak Yeniden Refah Partisi: Seyfullah Köken Zafer Partisi: Mustafa Çakır Memleket Partisi: Orhan Şimşek Ankara Kızılcahamam Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz. ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. Akyurt Seçim Sonuçları Altındağ Seçim Sonuçları Ayaş Seçim Sonuçları Bala Seçim Sonuçları Beypazarı Seçim Sonuçları Çamlıdere Seçim Sonuçları Çankaya Seçim Sonuçları Çubuk Seçim Sonuçları Elmadağ Seçim Sonuçları Etimesgut Seçim Sonuçları Evren Seçim Sonuçları Gölbaşı Seçim Sonuçları Güdül Seçim Sonuçları Haymana Seçim Sonuçları Kahramankazan Seçim Sonuçları Kalecik Seçim Sonuçları Keçiören Seçim Sonuçları Kızılcahamam Seçim Sonuçları Mamak Seçim Sonuçları Nallıhan Seçim Sonuçları Polatlı Seçim Sonuçları Pursaklar Seçim Sonuçları Sincan Seçim Sonuçları Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları Yenimahalle Seçim Sonuçları ANKARA KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER? Ankara Kızılcahamam'da AK Parti Süleyman Acar, CHP Coşkun Ünal, İYİ Parti Selçuk Kırmızı, DEM Parti Zeynep Tan Parlak, Yeniden Refah Partisi Seyfullah Köken, Zafer Partisi Mustafa Çakır, Memleket Partisi Orhan Şimşek ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. KIZILCAHAMAM MAHALLELERİ Kızılcahamam'da 57 mahalle vardır: Akçakese Akçay Akdoğan Aksak Alibey Alpagut Aşağıada Aşağıçanlı Aşağıhüyük Ayvacık Bademli Bağlıca Bağören Balcılar Başağaç Bayır Belpınar Berçinçatak Berçinyayalar Beşkonak Bezcikuzören Binkoz Bulak Ciğirler Çavuşlar Çeltikçi Çeltikçi Akçaören Çeltikçi Başören Çeltikçi Kınık Çeştepe Çırpan Çukurca Çukurören Değirmenönü Demirciören Dereneci Doğanözü Doymuşören Eğerlialören Eğerlibaşköy Eğerlidere Eğerlikozören Esenler Gazi Mustafa Kemalpaşa Gebeler Gökbel Göl Gümele Güneysaray Güvem Hıdırlar İğdir İğmir İnceğez İsmetpaşa İyceler Kalemler Karaağaç Karacaören Karşıyaka Kasımlar Kavaközü Kırkırca Kırköy Kışlak Kızık Kızılcaköy Kızılcaören Kocalar Kurumcu Kuşcuören Mahkemeağcin Oğlakcı Olucak Ortaköy Otacı Örencik Pazar Pazar Başören Pazar Kınık Salın Saray Saraycık Sazak Semeler Semer Süleler Şahinler Tahtalar Taşlıca Turnalı Uğurlu Üçbaş Üyücek Yağcıhüseyin Yakakaya Yanık Özbekler Yenice Yeşilköy Yıldırımçatak Yıldırımdemirciler Yıldırımhacılar Yıldırımören Yıldırımyağlıca Yukarıada Yukarıçanlı Yukarıhüyük Yukarıkaraören Yukarıkese SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER? Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; *Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak. *Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak. *Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. *Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek. ANKARA KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE? 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanlığı'na 14.519 oy ve %60.28 oy oranı ile AK Parti adayı Süleyman Acar seçildi. Oy Oranları AK Parti %60.28 İYİ Parti %37.07 BBP %1.38 Saadet Partisi %0.82 BTP %0.17 DSP %0.17 Vatan Partisi %0.11