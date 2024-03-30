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Haberler Galeri Ankara Sincan seçim sonuçları! YSK Sincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:49

Ankara Sincan seçim sonuçları! YSK Sincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri ile yeni dönemde göreve gelecek 1393 belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçimde adayların oy oranları ve belediyelerde hangi partinin kazandığına ilişkin bilgiler YSK tarafından anbean duyurulacak. Bu kapsamda Ankara Sincan seçim sonuçları da anlık verilerle paylaşılacak. İkamet ettiğiniz ilçedeki oy oranlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıda yer alan YSK Ankara Sincan yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden 2024 canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

Ankara Sincan seçim sonuçları! YSK Sincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Türkiye Mahalli Seçimleri 5 yılın ardından 31 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçimlerde oy kullanan milyonlarca vatandaş hangi partinin yüzde kaç oy aldığını tespit edebilmek için seçimi hangi parti kazandı sorusuna yanıt arıyor. Ankara Sincan seçim sonuçları ile partilerin ve adayların oy oranları hakkında bilgiye aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşte YSK Ankara Sincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA SİNCAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Sincan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Sincan seçim sonuçları! YSK Sincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA SİNCAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Murat Ercan

CHP: Veysel Alkan

İYİ Parti: Fatih Koca

DEM Parti: Nevroz Bulak

Yeniden Refah Partisi: Melih Güner

BBP: Ali Osman Gürkan

TİP: Emin Şakar

Ankara Sincan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Sincan seçim sonuçları! YSK Sincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

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Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Ankara Sincan seçim sonuçları! YSK Sincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA SİNCAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Sincan'da AK Parti Murat Ercan, CHP Veysel Alkan, İYİ Parti Fatih Koca, DEM Parti Nevroz Bulak, Yeniden Refah Partisi Melih Güner, BBP Ali Osman Gürkan, TİP Emin Şakar ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Sincan seçim sonuçları! YSK Sincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİNCAN MAHALLELERİ

Sincan'da 57 mahalle vardır:

29 Ekim

Adalet

Ahi Evran

Akçaören

Akşemsettin

Alagöz

Alcı

Anayurt

Andiçen

Atatürk

Bacı

Beyobası

Cumhuriyet

Çiçektepe

Çoğlu

Çokören

Erkeksu

Ertuğrulgazi

Esenler

Fatih

Fevzi Çakmak

Gazi

Gazi Osmanpaşa

Girmeç

Gökçek

Hisarlıkaya

Hürriyet

İlyakut

İncirlik

İstasyon

İstiklal

Kesiktaş

Malazgirt

Malıköy

Maraşal Çakmak

Menderes

Mevlana

Mustafa Kemal

Mülk

Osmaniye

Osmanlı

Pınarbaşı

Plevne

Polatlar

Saraycık

Selçuklu

Tandoğan

Tatlar

Törekent

Türkobası

Ulubatlı Hasan

Ücret

Yeniçimşit

Yenihisar

Yenikayı

Yenipeçenek

Yunus Emre

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