Ankara Yeni Mahalle seçim sonuçları! YSK Yeni Mahalle yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler seçim sonuçları takip edilirken her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Yeni Mahalle'deki adayların verileri ve oy sonuçları heyecanla bekleniyor. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimde Ankara'nın en büyük ilçelerinden olan Yeni Mahalle için belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek. İşte Yeni Mahalle seçim sonuçları

ANKARA YENİ MAHALLE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Yeni Mahalle seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.