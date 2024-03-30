Ankara Yeni Mahalle seçim sonuçları! YSK Yeni Mahalle yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
19:27
2024 Yerel Seçimleri gerçekleşiyor. Yurt genelinde vatandaşlar oylarını kullanmak üzere sandıkların başında yerlerini alacaklar. 81 ilde 973 belediye başkanının belirleneceği seçimde mahalle ve köy muhtarları da belirlenecek. 5 yıllık süreyle görev alacak yerel yönetimlerin belirleneceği seçim için ilçe sakinler tarafından Yeni Mahalle seçim sonuçları yakından takip ediliyor. YSK tarafından uygulanan seçim yasağının kaldırılmasının hemen ardından sonuçlar canlı ve anlık olarak sabah.com.tr sonuç ekranında yer alacak. İşte Yeni Mahalle Yerel Seçim Sonuçları 2024