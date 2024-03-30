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Haberler Galeri Ankara Yeni Mahalle seçim sonuçları! YSK Yeni Mahalle yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 19:27

Ankara Yeni Mahalle seçim sonuçları! YSK Yeni Mahalle yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Yerel Seçimleri gerçekleşiyor. Yurt genelinde vatandaşlar oylarını kullanmak üzere sandıkların başında yerlerini alacaklar. 81 ilde 973 belediye başkanının belirleneceği seçimde mahalle ve köy muhtarları da belirlenecek. 5 yıllık süreyle görev alacak yerel yönetimlerin belirleneceği seçim için ilçe sakinler tarafından Yeni Mahalle seçim sonuçları yakından takip ediliyor. YSK tarafından uygulanan seçim yasağının kaldırılmasının hemen ardından sonuçlar canlı ve anlık olarak sabah.com.tr sonuç ekranında yer alacak. İşte Yeni Mahalle Yerel Seçim Sonuçları 2024

Ankara Yeni Mahalle seçim sonuçları! YSK Yeni Mahalle yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler seçim sonuçları takip edilirken her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Yeni Mahalle'deki adayların verileri ve oy sonuçları heyecanla bekleniyor. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimde Ankara'nın en büyük ilçelerinden olan Yeni Mahalle için belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek. İşte Yeni Mahalle seçim sonuçları

ANKARA YENİ MAHALLE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Yeni Mahalle seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ankara Yeni Mahalle seçim sonuçları! YSK Yeni Mahalle yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA YENİ MAHALLE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Abdülkadir Aydoğan

CHP: Fethi Yaşar

İYİ Parti: Sevin Çağlayan

Yeniden Refah Partisi: Gamze Kılınç

Zafer Partisi: Serhad Özdamar

Saadet Partisi: Mustafa Aydın

Ankara Yeni Mahalle Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ankara Yeni Mahalle seçim sonuçları! YSK Yeni Mahalle yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ankara - Akyurt seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Altındağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Ayaş seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Bala seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Beypazarı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çamlıdere seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çankaya seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çubuk seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Elmadağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Etimesgut seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Evren seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Gölbaşı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Güdül seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Haymana seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kahramankazan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kalecik seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Keçiören seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kızılcahamam seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Mamak seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Nallıhan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Polatlı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Pursaklar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Şereflikoçhisar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Sincan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Yenimahalle seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara Yeni Mahalle seçim sonuçları! YSK Yeni Mahalle yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA YENİ MAHALLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Yeni Mahalle'de AK Parti Abdülkadir Aydoğan, CHP Fethi Yaşar, İYİ Parti Sevin Çağlayan,Yeniden Refah Partisi Gamze Kılınç, Zafer Partisi Serhad Özdamar, Saadet Partisi Mustafa Aydın ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Yeni Mahalle seçim sonuçları! YSK Yeni Mahalle yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YENİ MAHALLE MAHALLERİ

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EMNİYET

ERGAZİ

ERGENEKON

ESENTEPE

GAYRET

GAZİ

GÜVENTEPE

GÜZELYAKA

IŞINLAR

İLKYERLEŞİM

İNÖNÜ

İVEDİKKÖY

KALETEPE

KARACAKAYA

KARDELEN

KARŞIYAKA

KAYALAR

KENTKOOP

KUZEY YILDIZI

MACUN

MEHMET AKİF ERSOY

MEMLİK

OSTİM

ÖZEVLER

PAMUKLAR

RAGIP TÜZÜN

SERHAT

SUSUZ

TEPEALTI

TURGUT ÖZAL

UĞUR MUMCU

VARLIK

YAKACIK

YENİ BATI

YENİÇAĞ

YEŞİLEVLER

YUKARI YAHYALAR

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