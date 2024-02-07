Ankara’da skandal: Mansur Yavaş Turgut Altınok afişlerini böyle engelledi!

Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
13:09
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana Ankara için çivi çakmadı. Başkenti algı operasyonlarıyla yöneten Yavaş, yerel seçime sayılı günler kala proje için değil rakibini engellemek için kolları sıvadı. Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının bulunduğu duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak rakibini engellemeye çalıştı. Her fırsatta 'Ayrımcılığı kaldırdık' diyen Yavaş'ın skandal hamlesine tepki yağdı…