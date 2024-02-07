Ankara’da skandal: Mansur Yavaş Turgut Altınok afişlerini böyle engelledi!

Her fırsatta "Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, Ankara için proje üretmek yerine Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarını engellemek için çaba sarf etti! Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak rakibini engelledi. Ankara'da yaşanan bu durum yerel seçim sürecinde Ankara'da adil bir yarış olmadığını gözler önüne serdi.