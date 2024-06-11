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Haberler Galeri Ankara'da yaşanan facianın nedeni belli oldu: Mazgal skandalı
Giriş Tarihi: 11.06.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 10:58

Ankara'da yaşanan facianın nedeni belli oldu: Mazgal skandalı

Başkent Ankara'da yaşanan yağışlar sonrası facialar yaşandı. Yüzlerce araç sular altında kalırken evleri su bastı. Esnafların zararı ise milyonları buldu. Esnaflar mazgalların kapatılmadan önceki halinin görüntülerini SABAH'a verdi, mazgalların kapatıldığı yerleri belgeleri ile gösterdi. SABAH daha önce de mazgalların üstünün asfalt ile kapatılan yerleri ortaya çıkarmıştı.

TOLGA ÖZLÜ
Ankara’da yaşanan facianın nedeni belli oldu: Mazgal skandalı

Yenimahalle'de daha önce de çöken Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yine çökme yaşandı. 1 ay içerisinde 2 kez çöktüğü ifade edilen yolla ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkârlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Aynı caddede 100 metre aralıkta Bundan 1 ay önceki sel baskınlarında çöken yoldaki mazgalların ise yerinden sökülerek üzeri kapatıldığı da ortaya çıktı.

Ankara’da yaşanan facianın nedeni belli oldu: Mazgal skandalı

Bazı vatandaşlar ise dükkanlarına su bastığında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alamadıklarını, bu yüzden kendi imkanları ile dalgıç pompası edindiklerini ve bu yolla suyu tahliye etiklerini söylediler. Tıkalı mazgallar ve üzeri kapatılmış giderler de objektiflere yansıdı.

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Ankara’da yaşanan facianın nedeni belli oldu: Mazgal skandalı

DAHA ÖNCE ÇÖKEN YOL YİNE ÇÖKTÜ

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ise sağanağın ardından yine çökmeler meydana geldi. Şehit Cem Ersever Caddesi'ndeki yolda yine çökmeye sebebiyet verdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise suya gömüldü. Ayrıca birçok ev ve iş yerini de su bastı.

Ankara’da yaşanan facianın nedeni belli oldu: Mazgal skandalı

"5 MİLYON 200 BİN TL ZARARIMIZ VAR, YOLDA BOYDAN BOYA MAZGAL VARDI"

Esnaf Ömer Öner çöken yolla ilgili, "Buradaki adam diyor ki buraya başlayacaktık trafik izin vermedi diyor herkes birbirinin üzerine atıyor işi, buranın borularının değişmesi lazım. Burası Ankara'nın en eski yerlerinden birisi, eskiden Şentepe'de gecekondular vardı şimdi ise 50 katlı binalar var hepsinin gideri buraya toplanıyor. Bu yoldaki giderlerin değişmesi lazım değişmezse buradaki durum da değişmez. İleride yolda boydan boya mazgal vardı onu komple üzerine asfalt dökerek kapattı . Bu yağmurlardan dolayı zararlar çok büyük.

Ankara’da yaşanan facianın nedeni belli oldu: Mazgal skandalı

Su geliyor buraya göl gibi yapıyor. Yan komşularımızın araçları gitti, geçen yağmurda da 2 aracımız gitti. Birinin elektrik tesisatı gitti 30 bin küsür lira para ödedik, diğerini de daha yaptıramadık. Giderler yetmiyor böyle bir rezilliğin içindeyiz. Bizi de arayan soran yok göstermelik bakıp gelip gidiyorlar. İtfaiyenin bize söylediği şu biz canla ilgili bir sıkıntı varsa gelelim ama su ile ilgili bir şey varsa aramayın bizi dediler.

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