Giriş Tarihi: 11.06.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
10:58
Ankara'da yaşanan facianın nedeni belli oldu: Mazgal skandalı
Başkent Ankara'da yaşanan yağışlar sonrası facialar yaşandı. Yüzlerce araç sular altında kalırken evleri su bastı. Esnafların zararı ise milyonları buldu. Esnaflar mazgalların kapatılmadan önceki halinin görüntülerini SABAH'a verdi, mazgalların kapatıldığı yerleri belgeleri ile gösterdi. SABAH daha önce de mazgalların üstünün asfalt ile kapatılan yerleri ortaya çıkarmıştı.