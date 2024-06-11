Ankara’da yaşanan facianın nedeni belli oldu: Mazgal skandalı

Su geliyor buraya göl gibi yapıyor. Yan komşularımızın araçları gitti, geçen yağmurda da 2 aracımız gitti. Birinin elektrik tesisatı gitti 30 bin küsür lira para ödedik, diğerini de daha yaptıramadık. Giderler yetmiyor böyle bir rezilliğin içindeyiz. Bizi de arayan soran yok göstermelik bakıp gelip gidiyorlar. İtfaiyenin bize söylediği şu biz canla ilgili bir sıkıntı varsa gelelim ama su ile ilgili bir şey varsa aramayın bizi dediler.