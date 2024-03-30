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Haberler Galeri Antalya Akseki seçim sonuçları! YSK Akseki yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:16

Antalya Akseki seçim sonuçları! YSK Akseki yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Antalya Akseki seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidiyor. Akseki seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte canlı ve anlık Akseki seçim sonucu ve oy oranları sorgulama ekranı 2024.

Antalya Akseki seçim sonuçları! YSK Akseki yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Akseki seçimi kim kazandı sorusu 31 Mart Pazar günü netleşecek. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Antalya Akseki seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak ve sabah.com.tr'de yayınlanacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Akseki yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.

ANTALYA AKSEKİ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Akseki seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Akseki seçim sonuçları! YSK Akseki yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA AKSEKİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: İbrahim Özkan

CHP: İlkay Akca

İYİ Parti: Ali Kartal

Yeniden Refah: Tufan Meyuk

Zafer Partisi: Cemil Zıngal

Memleket: Mustafa Kavasoğlu

Akseki Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Akseki seçim sonuçları! YSK Akseki yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akseki seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

Elmalı seçim sonuçları

Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

Gündoğmuş seçim sonuçları

İbradı seçim sonuçları

Demre seçim sonuçları

Kaş seçim sonuçları

Kemer seçim sonuçları

Korkuteli seçim sonuçları

Kumluca seçim sonuçları

Manavgat seçim sonuçları

Serik seçim sonuçları

Muratpaşa seçim sonuçla

Konyaaltı seçim sonuçları

Aksu seçim sonuçları

Döşemealtı seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Antalya Akseki seçim sonuçları! YSK Akseki yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AKSEKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti İbrahim Özkan, CHP İlkay Akca, İYİ Parti Ali Kartal, Yeniden Refah Tufan Meyuk, Zafer Partisi Cemil Zıngal, Memleket Mustafa Kavasoğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Akseki seçim sonuçları! YSK Akseki yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AKSEKİ MAHALLELERİ

Akşahap

Alaçeşme

Aşağıaşıklar

Bademli

Belenalan

Boğaz

Bucakalan

Bucakkışla

Büyükalan

Ceceler

Cemerler

Cendeve

Cevizli

Çaltılıçukur

Çanakpınar

Çınardibi

Çimiköy

Çukurköy

Değirmenlik

Demirciler

Dikmen

Dutluca

Emiraşıklar

Erenyaka

Fakılar

Geriş

Güçlüköy

Gümüşdamla

Güneykaya

Günyaka

Güzelsu

Hacı İlyas

Hocaköy

Hüsamettinköy

Karakışla

Kepez

Kepezbeleni

Kuyucak

Mahmutlu

Menteşbey

Minareli

Pınarbaşı

Sadıklar

Salihler

Sarıhacılar

Sarıhaliller

Sinanhoca

Susuzşahap

Süleymaniye

Taşlıca

Yarpuz

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