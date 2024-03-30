Antalya Akseki seçim sonuçları! YSK Akseki yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:16
Antalya Akseki seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidiyor. Akseki seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte canlı ve anlık Akseki seçim sonucu ve oy oranları sorgulama ekranı 2024.