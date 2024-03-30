Antalya Döşemealtı seçim sonuçları! YSK Döşemealtı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:44
Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimde 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 beldeyi 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanları belirlenecek. Oy verme süreci sona erdikten sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Antalya'nın 86 bin 109 nüfuslu ilçesi olan Döşemealtı seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. YSK tarafından anbean paylaşılan veriler ile Döşemealtı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Antalya Döşemealtı seçim sonuçları 2024 takip ekranı!