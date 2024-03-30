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Haberler Galeri Antalya Döşemealtı seçim sonuçları! YSK Döşemealtı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:44

Antalya Döşemealtı seçim sonuçları! YSK Döşemealtı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimde 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 beldeyi 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanları belirlenecek. Oy verme süreci sona erdikten sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Antalya'nın 86 bin 109 nüfuslu ilçesi olan Döşemealtı seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. YSK tarafından anbean paylaşılan veriler ile Döşemealtı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Antalya Döşemealtı seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Antalya Döşemealtı seçim sonuçları! YSK Döşemealtı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Döşemealtı seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca seçmen, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin yer aldığı seçimde illerin yanı sıra ilçeleri de 5 yıl boyunca yönetecek isimler belirlenecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek olup ardından oy sayımına geçilecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu verileri, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. YSK tarafından paylaşılan canlı ve anlık oy oranları ile Döşemealtı seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte, YSK Döşemealtı yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

ANTALYA DÖŞEMEALTI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Döşemealtı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Döşemealtı seçim sonuçları! YSK Döşemealtı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DÖŞEMEALTI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Bekir Kıvrım

CHP: Menderes Dal

İYİ Parti: Emre Afacan

DEM Parti: Cavit Dağ

Yeniden Refah: Mesut Hekimoğlu

Döşemealtı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Döşemealtı seçim sonuçları! YSK Döşemealtı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akseki seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

Elmalı seçim sonuçları

Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

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İbradı seçim sonuçları

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Döşemealtı seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Antalya Döşemealtı seçim sonuçları! YSK Döşemealtı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Döşemealtı'nda AK Parti Bekir Kıvrım, CHP Menderes Dal, İYİ Parti Emre Afacan, DEM Parti Cavit Dağ, Yeniden Refah Partisi Mesut Hekimoğlu, Zafer Partisi Buğra Han Alpaltaş, DSP Murat Özçelik, BTP Adem Solmaz ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Döşemealtı seçim sonuçları! YSK Döşemealtı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DÖŞEMEALTI MAHALLELERİ

Döşemealtı'nda 33 mahalle vardır:

Ahırtaş

Akkoç

Altınkale

Aşağıoba

Ayanlar

Aydınlar

Bademağacı

Bahçeyaka

Bıyıklı

Camili

Çığlık

Çıplaklı

Dağbeli

Dereli

Düzlerçamı

Ekşili

Ilıcaköy

Karaman

Karataş

Karaveliler

Kevşirler

Killik

Kovanlık

Kömürcüler

Nebiler

Orta

Selimiye

Tomalar

Yağca

Yalınlı

Yeniköy

Yeşilbayır

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