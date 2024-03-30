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Haberler Galeri Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları! YSK Gündoğmuş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:50

Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları! YSK Gündoğmuş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri ile yeni dönemde göreve gelecek 1393 belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçimde adayların oy oranları ve belediyelerde hangi partinin kazandığına ilişkin bilgiler YSK tarafından anbean duyurulacak. Bu kapsamda Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları da anlık verilerle paylaşılacak. İkamet ettiğiniz ilçedeki oy oranlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıda yer alan YSK Antalya Gündoğmuş yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden 2024 canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları! YSK Gündoğmuş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Türkiye Mahalli Seçimleri 5 yılın ardından 31 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçimlerde oy kullanan milyonlarca vatandaş hangi partinin yüzde kaç oy aldığını tespit edebilmek için seçimi hangi parti kazandı sorusuna yanıt arıyor. Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları ile partilerin ve adayların oy oranları hakkında bilgiye aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşte YSK Antalya Gündoğmuş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları! YSK Gündoğmuş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Gülen

CHP: Nurettin Sönmez

İYİ Parti: Mehmet Ali Gürses

Yeniden Refah: Ali Rıza Köse

Zafer Partisi: Sefa İşlek

DSP: Ali Onur Kara

BTP: Sezayi Bilici

Antalya Gündoğmuş Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları! YSK Gündoğmuş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları! YSK Gündoğmuş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Gündoğmuş'ta AK Parti Ali Gülen, CHP Nurettin Sönmez, İYİ Parti Mehmet Ali Gürses, Yeniden Refah Ali Rıza Köse, Zafer Partisi Sefa İşlek, DSP Ali Onur Kara, BTP Sezayi Bilici ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları! YSK Gündoğmuş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA GÜNDOĞMUŞ MAHALLELERİ

Antalya Gündoğmuş'ta 29 mahalle vardır:

Akyar

Balkaya

Bedan

Çaltı

Çamlıalan

Çayırözü

Çiçekoluk

Eskibağ

Fatih

Güneycik

Güneyyaka

Kalecik

Karabul

Karadere

Karaisa

Karaköy

Kayabükü

Kozağacı

Köprülü

Narağacı

Ortakonuş

Ortaköy

Özügür

Pembelik

Rasih Kaplan

Senir

Serinyaka

Umutlu

Yeniköy

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