Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:38
Antalya Korkuteli seçim sonuçları! YSK Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yurt genelinde oy kullanma işlemi 08.00'da başlayacak 17.00'da sona erecek. Antalya Korkuteli seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık Korkuteli seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu verileri ile Antalya Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.