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Haberler Galeri Antalya Korkuteli seçim sonuçları! YSK Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:38

Antalya Korkuteli seçim sonuçları! YSK Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yurt genelinde oy kullanma işlemi 08.00'da başlayacak 17.00'da sona erecek. Antalya Korkuteli seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık Korkuteli seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu verileri ile Antalya Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.

Antalya Korkuteli seçim sonuçları! YSK Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Antalya Korkuteli seçimi kim kazandı sorusu 31 Mart Pazar günü netleşecek. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Korkuteli seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak ve sabah.com.tr'de yayınlanacak. İşte YSK Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

ANTALYA KORKUTELİ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Konyaaltı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Korkuteli seçim sonuçları! YSK Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA KORKUTELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

CHP Saniye Caran

MHP Sadık Önal

İYİ Parti Emre Köken

DEM Parti Remzi Yıldız

Yeniden Refah Ahmet Hakan Yumakoğulları

TİP Semra Yılmaz

Korkuteli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Korkuteli seçim sonuçları! YSK Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akseki seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

Elmalı seçim sonuçları

Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

Gündoğmuş seçim sonuçları

İbradı seçim sonuçları

Demre seçim sonuçları

Kaş seçim sonuçları

Kemer seçim sonuçları

Korkuteli seçim sonuçları

Kumluca seçim sonuçları

Manavgat seçim sonuçları

Serik seçim sonuçları

Muratpaşa seçim sonuçla

Konyaaltı seçim sonuçları

Aksu seçim sonuçları

Döşemealtı seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Antalya Korkuteli seçim sonuçları! YSK Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

CHP Saniye Caran, MHP Sadık Önal, İYİ Parti Emre Köken, DEM Parti Remzi Yıldız, Yeniden Refah Ahmet Hakan Yumakoğulları TİP Semra Yılmaz ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Korkuteli seçim sonuçları! YSK Korkuteli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KORKUTELİ MAHALLELERİ

Akyar

Alaaddin

Aşağıpazar

Avdan

Bahçeyaka

Bayat

Bayatbademleri

Beğiş

Bozova

Büyükköy

Çaykenarı

Çıvgalar

Çomaklı

Çukurca

Dereköy

Duraliler

Esenyurt

Garipce

Göçerler

Güzle

İmecik

İmrahor

Karabayır

Karakuyu

Karataş

Kargalık

Kargın

Karşıyaka

Kayabaş

Kemerağzı

Kevzer

Kırkpınar

Kızılaliler

Kızılcadağ

Kiremitli

Kozağacı

Köseler

Küçükköy

Küçüklü

Leylek

Mamatlar

Manay

Nebiler

Osmankalfalar

Sımandır

Söğütcük

Sülekler

Taşkesiği

Tatköy

Uzunoluk

Yakaköy

Yazır

Yeleme

Yelten

Yeni

Yeşiloba

Yeşilyayla

Yukarıkaraman

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