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Haberler Galeri Antalya Manavgat seçim sonuçları | YSK Manavgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:24

Antalya Manavgat seçim sonuçları | YSK Manavgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Antalya Manavgat seçim sonuçları ilçe sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mart 2024 tarihinde milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli oluyor. 2024 YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte, Antalya Manavgat seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024 oy oranları ve canlı takip ekranı!

Antalya Manavgat seçim sonuçları | YSK Manavgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Her 5 yılda bir gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 tarihli yerel seçim ile birlikte önümüzdeki 5 yıl görevde kalacak olan belediye başkanları halk oylaması ile netleşecek. Bu noktada oy kullanacak olan seçmenler bulundukları ilçe ve mahalle için tüm detayları yakından takip ederken, Antalya Manavgat seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık oy oranları ile açıklanacak.

ANTALYA MANAVGAT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Manavgat seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Manavgat seçim sonuçları | YSK Manavgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA MANAVGAT SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Süleyman Okudan

CHP: Niyazi Nefi Kara

İYİ Parti: Mustafa Erol

Yeniden Refah Partisi: Fatma Su

Zafer Partisi: Metin Durkaya

Antalya Manavgat Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Manavgat seçim sonuçları | YSK Manavgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Antalya Manavgat seçim sonuçları | YSK Manavgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Manavgat'ta AK Parti Süleyman Okudan, CHP Niyazi Nefi Kara, İYİ Parti Mustafa Erol, Yeniden Refah Partisi Fatma Su ve Zafer Partisi Metin Durkaya ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Manavgat seçim sonuçları | YSK Manavgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA MANAVGAT MAHALLELERİ

Manavgat'ta 106 mahalle vardır:

  1. Hisar
  1. Pazarcı
  1. Ahmetler
  2. Aksaz
  3. Altınkaya
  4. Aşağıışıklar
  5. Aydınevler
  6. Bahçelievler
  7. Ballıbucak
  8. Belenobası
  9. Bereket
  10. Beşkonak
  11. Beydiğin
  12. Boztepe
  13. Bucakşeyhler
  14. Burmahan
  15. Büklüce
  16. Cevizler
  17. Çağlayan
  18. Çakış
  19. Çaltepe
  20. Çardakköy
  21. Çavuşköy
  22. Çayyazı
  23. Çeltikçi
  24. Çenger
  25. Çolaklı
  26. Değirmenözü
  27. Demirciler
  28. Denizkent
  29. Denizyaka
  30. Dikmen
  31. Doğançam
  32. Dolbazlar
  33. Düzağaç
  34. Emek
  35. Eski Hisar
  36. Evrenleryavşı
  37. Evrenseki
  38. Gaziler
  39. Gebece
  40. Gençler
  41. Gültepe
  42. Gündoğdu
  43. Güzelyalı
  44. Hacıali
  45. Hacıisalı
  46. Hacıobası
  47. Halitağalar
  48. Hatipler
  49. Hocalar
  50. Hocalı
  51. Ilıca
  52. Kadılar
  53. Kalemler
  54. Karabucak
  55. Karabük
  56. Karacalar
  57. Karakaya
  58. Karaöz
  59. Karavca
  60. Kasaplar
  61. Kavaklı
  62. Kırkkavak
  63. Kısalar
  64. Kızılağaç
  65. Kızıldağ
  66. Kızılot
  67. Milli Egemenlik
  68. Mimar Sinan
  69. Namaras
  70. Odaönü
  71. Oymapınar
  72. Örenşehir
  73. Örnek
  74. Perakende
  75. Sağırin
  76. Salkım Evler
  77. Salur
  78. Sanayi
  79. Saraçlı
  80. Sarılar
  81. Sevinçköy
  82. Seydiler
  83. Sırtköy
  84. Side
  85. Sorgun
  86. Sülek
  87. Şelale
  88. Şişeler
  89. Taşağıl
  90. Taşkesiği
  91. Tepeköy
  92. Tilkiler
  93. Ulukapı
  94. Uzunkale
  95. Uzunlar
  96. Y.Hisar
  97. Y.Pazarcı
  98. Yalçıdibi
  99. Yavrudoğan
  100. Yalçıdibi
  101. Yavrudoğan
  102. Yayla
  103. Yaylaalan
  104. Yeniköy
  105. Yeşilbağ
  106. Yukarıışıklar
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