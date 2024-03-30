Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:24
Antalya Manavgat seçim sonuçları | YSK Manavgat yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Antalya Manavgat seçim sonuçları ilçe sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mart 2024 tarihinde milyonlarca kişinin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli oluyor. 2024 YSK, seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte, Antalya Manavgat seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024 oy oranları ve canlı takip ekranı!