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Haberler Galeri Antalya Serik seçim sonuçları! YSK Serik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:50

Antalya Serik seçim sonuçları! YSK Serik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, oy verme işlemi tamamlanıp oy sayımı başladığında veriler YSK tarafından yayınlanacak. Bu kapsamda Antalya Serik seçim sonuçları da anlık olarak takip edilecek. Sandıklardan çıkan oyları anbean incelemek için aşağıda yer alan YSK Antalya Serik yerel seçim sonuçları ekranına göz atabilirsiniz. Seçime ilişkin detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

Antalya Serik seçim sonuçları! YSK Serik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Antalya Serik seçim sonuçları il il ilçe ilçe seçimi takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, oy verme işlemi tamamlanıp oy sayımı başladığında veriler YSK tarafından yayınlanacak. Sandıklar kapandıktan sonra bir süre YSK yayın yasağı devam edecek. Seçim akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte YSK anlık verileri aktaracak. Böylece oy oranları anbean takip edilebilecek. İşte YSK Serik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

ANTALYA SERİK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Serik seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Serik seçim sonuçları! YSK Serik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA SERİK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Veli Vural

CHP: Kadir Kumbul

İYİ Parti: Mehmet Habalı

DEM Parti: Tayfun Yüksel

Yeniden Refah: Ramazan Çalık

BBP: Enver Aputkan

TİP: Ayşen Bozkurt

Antalya Serik Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Serik seçim sonuçları! YSK Serik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Antalya Serik seçim sonuçları! YSK Serik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA SERİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Serik'te AK Parti Veli Vural, CHP Kadir Kumbul, İYİ Parti Mehmet Habalı, DEM Parti Tayfun Yüksel, Yeniden Refah Ramazan Çalık, BBP Enver Aputkan, TİP Ayşen Bozkurt ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Serik seçim sonuçları! YSK Serik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA SERİK MAHALLELERİ

Antalya Serik'te 66 mahalle vardır:

Abdurrahmanlar

Akbaş

Akçaalan

Akçapınar

Alacami

Aşağıçatma

Aşağıkocayatak

Aşağıoba

Belek

Belkıs

Belpınar

Berendi

Bilginler

Boğazkent

Bozdoğan

Bucakköy

Burmahancı

Büğüş

Cumalı

Cumhuriyet

Çakallık

Çanakçı

Çandır

Çatallar

Demirciler

Deniztepesi

Dikmen

Dorumlar

Eminceler

Eskiyürük

Etler

Gebiz

Gedik

Gökçepınar

Hacıosmanlar

Hasdümen

Haskızılören

Haspınar

Kadriye

Karadayı

Karataş

Karıncalı

Kayaburnu

Kırbaş

Kozağacı

Kozan

Kökez

Kuşlar

Kürüş

Merkez

Nebiler

Orta

Pınarcık

Sarıabalı

Şatırlı

Tekke

Töngüşlü

Üründü

Yanköy

Yeni

Yeşilvadi

Yeşilyurt

Yukarıçatma

Yukarıkocayatak

Yumaklar

Zırlankaya

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