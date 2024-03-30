Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:50
Antalya Serik seçim sonuçları! YSK Serik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında, oy verme işlemi tamamlanıp oy sayımı başladığında veriler YSK tarafından yayınlanacak. Bu kapsamda Antalya Serik seçim sonuçları da anlık olarak takip edilecek. Sandıklardan çıkan oyları anbean incelemek için aşağıda yer alan YSK Antalya Serik yerel seçim sonuçları ekranına göz atabilirsiniz. Seçime ilişkin detaylar anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!