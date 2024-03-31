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Haberler Galeri Ardahan seçim sonuçları! YSK Ardahan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:34

Ardahan seçim sonuçları! YSK Ardahan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Seçimleri kapsamında 81 ilde yeni dönem belediye başkanları halk oyuyla belirlenecek. Yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başına giden vatandaşlar Ardahan seçim sonuçları ve o oranlarına ilişkin verilere sabah.com.tr üzerinden anlık olarak ulaşabilecek. 31 Mart akşamı YSK'dan alınacak anlık veriler aşağıda yer alan Ardahan yerel seçim sonuçları ekranı aracılığıyla duyurulacak. İşte 2024 canlı ve anlık oy oranları hakkında detaylar.

Ardahan seçim sonuçları! YSK Ardahan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Ardahan seçim sonuçları takip ekranı aracılığıyla söz konusu ilde ve ilçelerinde hangi adayın ne kadar oy aldığını görüntüleyebilir, sandıklardan çıkan oyları anbean inceleyebilirsiniz. 31 Mart akşamı YSK'nın yayın yasağının kalkmasıyla birlikte canlı ve anlık oy oranları vatandaşların bilgisine sunulacak. Sayfamıza anbean yansıyacak olan YSK verileri ile Ardahan yerel seçim sonuçları canlı takibi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ardahan seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabilirsiniz.

Ardahan seçim sonuçları! YSK Ardahan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Yunus Baydar

CHP: Faruk Demir

İYİ Parti: Oktay Dursun

Yeniden Refah Partisi: Erhan Çoban

Büyük Birlik Partisi: Eren Çoban

DSP: Azize Yildırım

TKH: Özcan Çataltepe

Ardahan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ardahan seçim sonuçları! YSK Ardahan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Ardahan'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ardahan Merkez Seçim Sonuçları

Çıldır Seçim Sonuçları

Damal Seçim Sonuçları

Göle Seçim Sonuçları

Hanak Seçim Sonuçları

Posof Seçim Sonuçları

Ardahan seçim sonuçları! YSK Ardahan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ardahan'da AK Parti Yunus Baydar, CHP Faruk Demir, İYİ Parti Oktay Dursun, Yeniden Refah Partisi Erhan Çoban, Büyük Birlik Partisi Eren Çoban, DSP Azize Yildırım, TKH Özcan Çataltepe ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ardahan seçim sonuçları! YSK Ardahan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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