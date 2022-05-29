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Haberler Galeri SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde SOLOTÜRK nefes kesti!
Giriş Tarihi: 29.05.2022 17:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 18:13

SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde SOLOTÜRK nefes kesti!

Son dakika görüntüleri... İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da alana geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan fidan dikim töreninde ilk fidanları dikti. SOLOTÜRK de tören alanında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İşte o görüntüler...

SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde SOLOTÜRK nefes kesti!

Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu.

SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde SOLOTÜRK nefes kesti!

BAŞKAN ERDOĞAN İLK FİDANI DİKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına giriş yaptı.

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SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde SOLOTÜRK nefes kesti!

Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.

SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde SOLOTÜRK nefes kesti!

Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde SOLOTÜRK nefes kesti!

Basın mensupları da kendileri için oluşturulan alanda etkinliği takip ediyor.

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