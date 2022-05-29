SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde SOLOTÜRK nefes kesti!

Giriş Tarihi: 29.05.2022 17:24
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
18:13
Son dakika görüntüleri... İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da alana geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan fidan dikim töreninde ilk fidanları dikti. SOLOTÜRK de tören alanında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İşte o görüntüler...