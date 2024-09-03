Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
15:34
Ateşkes müzakerelerinin arka planını SABAH açıklıyor! Katil İsrail'in dayatması | ABD'nin sinsi oyunu!
İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün sona ermesi için tüm dünyadan ateşkes çağrıları geliyor. Buna karşın İsrail hükümeti kanlı katliamlarına son vermemek üzere pozisyon almayı sürdürüyor. Hamas yetkilileri, Netanyahu'nun sürekli yeni şartlar öne sürdüğünü belirterek, "Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz" dedi.