Ateşkes müzakerelerinin arka planını SABAH açıklıyor! Katil İsrail’in dayatması | ABD’nin sinsi oyunu!

MÜZAKERE DEĞİL DAYATMA

Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor. Philadelphia koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah sınır kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor. Her defasında başa dönüyoruz ve yeni bir süreç başlıyor.İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır.Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz.