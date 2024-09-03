Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ateşkes müzakerelerinin arka planını SABAH açıklıyor! Katil İsrail'in dayatması | ABD'nin sinsi oyunu!
Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 15:34

Ateşkes müzakerelerinin arka planını SABAH açıklıyor! Katil İsrail'in dayatması | ABD'nin sinsi oyunu!

İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün sona ermesi için tüm dünyadan ateşkes çağrıları geliyor. Buna karşın İsrail hükümeti kanlı katliamlarına son vermemek üzere pozisyon almayı sürdürüyor. Hamas yetkilileri, Netanyahu'nun sürekli yeni şartlar öne sürdüğünü belirterek, "Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz" dedi.

BETÜL USTA
Ateşkes müzakerelerinin arka planını SABAH açıklıyor! Katil İsrail’in dayatması | ABD’nin sinsi oyunu!

Ateşkes müzakelerinin arka planını SABAH açıklıyor... Ateşkes müzakerelerinde bizzat yer alan bir Hamas yetkilisi, üst düzey Türk Dışişleri Bakanlığı makamlarına aşağıdaki bilgileri iletti:

Ateşkes müzakerelerinin arka planını SABAH açıklıyor! Katil İsrail’in dayatması | ABD’nin sinsi oyunu!

DURUM OLUMLU DEĞİL

Bölgedeki güvenlik endişeleri ve yaklaşan Başkanlık seçimleri nedeniyle, ABD ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi olabilir. Ancak, ABD'liler İsrail'e herhangi bir baskı yapmıyor.Diğer taraftan, ABD medyaya gerçek durumu yansıtmıyor. Sürekli iyimser mesajlar veriyor, ancak durum hiç de olumlu değil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ateşkes müzakerelerinin arka planını SABAH açıklıyor! Katil İsrail’in dayatması | ABD’nin sinsi oyunu!

MÜZAKERE DEĞİL DAYATMA

Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor. Philadelphia koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah sınır kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor. Her defasında başa dönüyoruz ve yeni bir süreç başlıyor.İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır.Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz.

Ateşkes müzakerelerinin arka planını SABAH açıklıyor! Katil İsrail’in dayatması | ABD’nin sinsi oyunu!

3 KONUDA MÜZAKERE

Müzakereler Philadelphia koridoru, Refah sınır kapısı ve esir değişimi olmak üzere 3 temel noktada devam ediyor. ABD, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini ve çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi.

Ateşkes müzakerelerinin arka planını SABAH açıklıyor! Katil İsrail’in dayatması | ABD’nin sinsi oyunu!

Bu son derece tehlikeli bir karar, çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz. Biz 2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceğimizi söyledik.

SON DAKİKA