Giriş Tarihi: 16.06.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
06:50
Avrupa'da hava Türkiye'den yana! Gözlerini ufka dikince ilk olarak yanı başlarındaki Ankara'yı görüyorlar
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İtalya'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ni ve Avrupa'da oluşan politik havayı ele aldı. Altınok, artık Avrupa ülkelerin AB'yi refah ve güvenliklerinin garantisi olarak görmediğini ve İngiltere'nin de ayrılışından sonra bir liderlik sorununun olduğunu söyledi.