Avrupa’da hava Türkiye’den yana! Gözlerini ufka dikince ilk olarak yanı başlarındaki Ankara’yı görüyorlar

Bu meblağın içinde yalnızca ticari bir kalem olmayan savunma sanayii ürünlerinin de bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Zira bu işbirliği, kimi Batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik askeri kısıtlamalarının hâlen devrede olduğu bir ortamda şüphesiz ki politik bir tavra da işaret ediyor.



