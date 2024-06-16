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Haberler Galeri Avrupa'da hava Türkiye'den yana! Gözlerini ufka dikince ilk olarak yanı başlarındaki Ankara'yı görüyorlar
Giriş Tarihi: 16.06.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 06:50

Avrupa'da hava Türkiye'den yana! Gözlerini ufka dikince ilk olarak yanı başlarındaki Ankara'yı görüyorlar

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İtalya'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ni ve Avrupa'da oluşan politik havayı ele aldı. Altınok, artık Avrupa ülkelerin AB'yi refah ve güvenliklerinin garantisi olarak görmediğini ve İngiltere'nin de ayrılışından sonra bir liderlik sorununun olduğunu söyledi.

MELİH ALTINOK
Avrupa’da hava Türkiye’den yana! Gözlerini ufka dikince ilk olarak yanı başlarındaki Ankara’yı görüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İspanya ve İtalya temaslarının ardından dönüş yolunda yaptığımız röportajı bugün gazetede okuyacaksınız. Biz Avrupa'daki politik, sosyal ve ekonomik atmosfere dair izlenimlerle devam edelim.

Avrupa’da hava Türkiye’den yana! Gözlerini ufka dikince ilk olarak yanı başlarındaki Ankara’yı görüyorlar

Önce İspanya.
Artık Ankara'nın Avrupa'daki en sıkı müttefiki Madrid diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sosyalist Başbakan Sanchez çok iyi anlaşıyorlar. Filistin gibi kritik meselelerde yan yana gelip verdikleri resim son derece samimi. 2 metrelik boyuyla İspanya Kralı 6. Felipe de bu pozitif karede.

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Avrupa’da hava Türkiye’den yana! Gözlerini ufka dikince ilk olarak yanı başlarındaki Ankara’yı görüyorlar

Yöneticileri arasındaki kişisel uyumun şekillendirdiği politik hava iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de uçurmuş durumda.

Avrupa’da hava Türkiye’den yana! Gözlerini ufka dikince ilk olarak yanı başlarındaki Ankara’yı görüyorlar

2023 yılında İspanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ilk beş ülke arasına girmişti. Erdoğan'a temaslarında eşlik eden 150 kişilik işadamları heyetinden DEİK Başkanı Nail Olpak'ın yüzü gülüyordu. Bu sene Türkiye-İspanya ticaret hacminin 20 milyarı doları bulacağını söyledi.

Avrupa’da hava Türkiye’den yana! Gözlerini ufka dikince ilk olarak yanı başlarındaki Ankara’yı görüyorlar

Bu meblağın içinde yalnızca ticari bir kalem olmayan savunma sanayii ürünlerinin de bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Zira bu işbirliği, kimi Batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik askeri kısıtlamalarının hâlen devrede olduğu bir ortamda şüphesiz ki politik bir tavra da işaret ediyor.

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