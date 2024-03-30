Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
12:36
Aydın Didim seçim sonuçları | Didim 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Aydın Didim ilçesi belediye başkanı 31 Mart yerel seçimler ile birlikte yeniden belirleniyor. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimde, seçmenler sandık başına giderek nihai kararı verecek. 16 adet mahallesi bulunan Didim için sonuçlar YSK'nın seçim yasağı biter bitmez anlık olarak paylaşılırken, sabah.com.tr üzerinden de anbean ve canlı olarak erişilebilecek.