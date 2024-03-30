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Haberler Galeri Aydın Didim seçim sonuçları | Didim 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:36

Aydın Didim seçim sonuçları | Didim 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Aydın Didim ilçesi belediye başkanı 31 Mart yerel seçimler ile birlikte yeniden belirleniyor. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimde, seçmenler sandık başına giderek nihai kararı verecek. 16 adet mahallesi bulunan Didim için sonuçlar YSK'nın seçim yasağı biter bitmez anlık olarak paylaşılırken, sabah.com.tr üzerinden de anbean ve canlı olarak erişilebilecek.

Aydın Didim seçim sonuçları | Didim 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Didim ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Didim seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilecek. İşte, Didim seçim sonuçları canlı ve anlık sonuçlar!

AYDIN DİDİM SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Aydın Didim seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Aydın Didim seçim sonuçları | Didim 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

AYDIN DİDİM SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Kadri Kabak

CHP: Hatice Gençay

İYİ Parti: Atilla Avlayıcı

Yeniden Refah Partisi: Ali Keskin

Dem Parti: Nizamettin Özden

Aydın Didim Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Aydın Didim seçim sonuçları | Didim 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

AYDIN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Aydın 'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bozdoğan Seçim Sonuçları

Buharkent Seçim Sonuçları

Çine Seçim Sonuçları

Didim Seçim Sonuçları

Efeler Seçim Sonuçları

Germencik Seçim Sonuçları

İncirliova Seçim Sonuçları

Karacasu Seçim Sonuçları

Karpuzlu Seçim Sonuçları

Koçarlı Seçim Sonuçları

Köşk Seçim Sonuçları

Kuşadası Seçim Sonuçları

Kuyucak Seçim Sonuçları

Nazilli Seçim Sonuçları

Söke Seçim Sonuçları

Sultanhisar Seçim Sonuçları

Yenipazar Seçim Sonuçları

Aydın Didim seçim sonuçları | Didim 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

AYDIN DİDİM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Aydın Didim 'de AK Parti Kadri Kabak, CHP Hatice Gençay, İYİ Parti Atilla Avlayıcı, Yeniden Refah Partisi Ali Keskin ve Dem Parti Nizamettin Özden ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aydın Didim seçim sonuçları | Didim 31 Mart 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

AYDIN DİDİM MAHALLELERİ

Aydın Didim 'de 16 mahalle vardır:

  1. Ak-Yeniköy
  2. Akbük
  3. Akköy
  4. Altınkum
  5. Balat
  6. Batıköy
  7. Cumhuriyet
  8. Çamlık
  9. Denizköy
  10. Efeler
  11. Fevzipaşa
  12. Hisar
  13. Mavişehir
  14. Mersindere
  15. Yalıköy
  16. Yeni
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