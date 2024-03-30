Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aydın Efeler Seçim Sonuçları | YSK Efeler yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:20

Aydın Efeler Seçim Sonuçları | YSK Efeler yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

Aydın Efeler seçim sonuçları, bu ilçede oy kullanan seçmenlerin gündeminde yer alıyor. 31 Mart akşamı, ilçede ve mahallelerinde hangi partinin en çok oyu aldığını merak edenler, Efeler'de seçimi kim kazandı sorusuyla inceleme yapacak. Bu soruların yanıtı için aşağıda yer alan YSK Efeler yerel seçim sonuçları ekranına tıklayarak 2024 Türkiye Mahalli Seçimleri'ne ilişkin canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Aydın Efeler seçim sonuçları! YSK Efeler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçim sonuçları aynı günün akşamı YSK verileriyle vatandaşlara duyurulacak. Sandıklardan çıkan oyları canlı ve anlık verilerle takip etmek için aşağıda yer alan Aydın Efeler seçim sonuçları ekranına tıklayabilirsiniz. İlçede hangi adayın yüzde kaç oy aldığını ve seçimi kimin kazandığını anbean takip edebileceğiniz YSK Efeler yerel seçim sonuçları anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

AYDIN EFELER SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Aydın Efeler seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Aydın Efeler seçim sonuçları! YSK Efeler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AYDIN EFELER SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

CHP: Anıl Yetişkin

MHP: Burak Pehlivan

İYİ Parti: Mehmet Fatih Atay

DEM Parti: Öznur Kızılay

Yeniden Refah: Mehmet Yelken

Zafer Partisi: Şafak Ateş

ANAP: Serkan Saraçoğlu

Aydın Efeler Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aydın Efeler seçim sonuçları! YSK Efeler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AYDIN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aydın'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Bozdoğan Seçim Sonuçları

Buharkent Seçim Sonuçları

Çine Seçim Sonuçları

Didim Seçim Sonuçları

Efeler Seçim Sonuçları

Germencik Seçim Sonuçları

İncirliova Seçim Sonuçları

Karacasu Seçim Sonuçları

Karpuzlu Seçim Sonuçları

Koçarlı Seçim Sonuçları

Köşk Seçim Sonuçları

Kuşadası Seçim Sonuçları

Kuyucak Seçim Sonuçları

Nazilli Seçim Sonuçları

Söke Seçim Sonuçları

Sultanhisar Seçim Sonuçları

Yenipazar Seçim Sonuçları

Aydın Efeler seçim sonuçları! YSK Efeler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Aydın Efeler'de CHP Anıl Yetişkin, MHP Burak Pehlivan, (Cumhur İttifakı Adayı) İYİ Parti Mehmet Fatih Atay, DEM Parti Öznur Kızılay, Yeniden Refah Mehmet Yelken, Zafer Partisi Şafak Ateş, ANAP Serkan Saraçoğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aydın Efeler seçim sonuçları! YSK Efeler yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EFELER MAHALLELERİ

Efeler'de 83 mahalle vardır:

Adnan Menderes

Alanlı

Alatepe

Ambarcık

Armutlu

Aşağıkayacık

Ata

Bademli

Balıkköy

Baltaköy

Böcek

Cuma

Cumhuriyet

Çayyüzü

Çeştepe

Çiftlikköy

Dağeymiri

Dalama

Dalama Bucağı Yeniköy

Danişment

Dereköy

Doğan

Efeler

Eğrikavak

Emirdoğan

Fatih

Girne

Gödrenli

Gölcük

Gölhisar

Gözpınar

Güzelhisar

Hasanefendi-Ramazan Paşa

Horozköy

Ilıcabaşı

Işıklı

İlyasdere

İmamköy

İstiklal

Kadıköy

Kalfaköy

Karahayıt

Karaköy

Kardeşköy

Kemer

Kenger

Kırıklar

Kızılcaköy

Kocagür

Konuklu

Kozalaklı

Köprülü-Veysipaşa

Kuloğullar

Kurtuluş

Kuyucular

Kuyulu

Merkez Bucağı Yeniköy

Mesudiye

Mesutlu

Meşrutiyet

Mimar Sinan

Musluca

Orta

Ortaköy

Osman Yozgatlı

Ovaeymir

Pınardere

Savrandere

Serçeköy

Sıralılar

Şahnalı

Şevketiye

Tepecik

Tepeköy

Terziler

Umurlu

Yağcılar

Yedi Eylül

Yılmazköy

Yukarıkayacık

Zafer

Zeybek

Zeytinköy

SON DAKİKA