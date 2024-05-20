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Haberler Galeri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detay: Organize Şube Müdürü operasyonu adliyede öğrenmiş!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:18

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detay: Organize Şube Müdürü operasyonu adliyede öğrenmiş!

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı gizli tanığı Serdar Sertçelik ile Ankara Emniyeti'nin karıştığı kumpas iddialarıyla sarsıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, operasyonla ilgili çok çarpıcı detayları açıkladı. Kaplan'ın suç çetesine yönelik operasyon haberini Ankara Adliyesi'nde aldığını söyleyen Öner, İl Emniyet Müdür Engin Dinç ve Murat Çelik'ten mobbing gördüğünü de anlattı!

Halit TURAN
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detay: Organize Şube Müdürü operasyonu adliyede öğrenmiş!

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül 2023'te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınarak tutuklanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 28'i tutuklu 61 kişi hakkındaki organize suç örgütü davası devam etti.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detay: Organize Şube Müdürü operasyonu adliyede öğrenmiş!

Davanın 30 Nisan'daki duruşmasında mahkeme başkanı, organize suç örgütü lideri Kaplan aleyhinde 19 sayfa ifade vermiş olan gizli tanığa ulaşılamadığını açıklamasının ardından gündeme bomba gibi düştü. Dava dosyasında kod adı 'M7Ü3H9F8C4' olan gizli tanık Serdar Sertçelik, 3 Mayıs 2024'te gazeteci Erk Acarer'in YouTube yayınında ortaya çıktı. Sertçelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bazı polislerin, '19 sayfalık gizli tanık ifadesinin içeriği konusunda kendisini zorladığını' aktardı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detay: Organize Şube Müdürü operasyonu adliyede öğrenmiş!

7 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gizli tanık Serdar Sertçelik'in ses kayıtlarının yayınlaması ile birlikte başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli komiserler Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz birlikte 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Ankara Adliyesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detay: Organize Şube Müdürü operasyonu adliyede öğrenmiş!

KAPLAN'IN GÖZALTINA ALINDIĞINI ADLİYEDE ÖĞRENDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in, Ayhan Bora Kaplan operasyonun bilinmeyenlerini ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaşananları üst amirlerine aktardığı ortaya çıktı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında şube müdürünün polis memuru gibi Ankara Adliyesi'nde bekletildiği ortaya çıktı. Öner'in Bora Kaplan'ın gözaltına alındığını adliyede komiserin bilgisi vermesi üzerine öğrendiği ortaya çıktı. Öner, "Murat Çelik müdür, sahsın yurt dışına kaçması halinde bizim için 'Bu sahsı kaçırdı" şeklinde söylemlerin olacağını belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı bunun üzerine ilgili Cumhuriyet Başsavcı vekili ile koordine kurularak soruşturmanın tamamlanması, delillerin araştırılması talimatları verdi. Toplantı bittikten sonra Murat Çelik müdür bana dönerek ilgili Cumhuriyet Savcısı'ndan kararları almam için beklememi söyledi. Kendisinin emniyete gideceğini, operasyon için gerekli organizasyonu kuracağını söyledi. Adliyeden benim gelmemi istemedi. Özellikle benim adliyede beklememi, operasyona dahil olmamamı istedi. Ben de adliyede beklemeye başladım. Adliyede yaklaşık bir saat bekledikten sonra ismini harlayamadığım komiser kullanmış olduğum telefon numarasının normal arama kısmından beni arayarak Ayhan Bora Kaplan'ın yakalandığını söyledi. Normal şartlarda adli bir soruşturma kapsamında yakalama, gözaltı, ifade gibi işlemlerde görev alacak olan adli kolluk personelini belirleme görevi şube müdürüne aittir. İlk yakalama işlemi çok ani geliştiği için Ayhan Bora Kaplan yakalanması konusunda benim bir görevli belirleme durumum olmadı. Bu görevlendirmelerin Murat Çelik müdürün sözlü talimatı ile gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detay: Organize Şube Müdürü operasyonu adliyede öğrenmiş!

"SEN ENGİN DİNÇ MÜDÜRÜN TETİKÇİSİSİN"

Ramazan ayında davetli oldukları iftarda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile tartıştıklarını aktaran Öner, savcıya şunları anlattı: "Şevket Demircan'ı ikazda bulundum. Ancak Şevket Demircan'ı, Ankara Organize Şube Müdürlüğü'ne bizzat İI Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından yetkilendirilmesinden dolayı Şevket Demircan ile alt–üst ilişkisinde sorunlar yasamaya başladım.

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