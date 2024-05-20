Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detay: Organize Şube Müdürü operasyonu adliyede öğrenmiş!

KAPLAN'IN GÖZALTINA ALINDIĞINI ADLİYEDE ÖĞRENDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in, Ayhan Bora Kaplan operasyonun bilinmeyenlerini ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaşananları üst amirlerine aktardığı ortaya çıktı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında şube müdürünün polis memuru gibi Ankara Adliyesi'nde bekletildiği ortaya çıktı. Öner'in Bora Kaplan'ın gözaltına alındığını adliyede komiserin bilgisi vermesi üzerine öğrendiği ortaya çıktı. Öner, "Murat Çelik müdür, sahsın yurt dışına kaçması halinde bizim için 'Bu sahsı kaçırdı" şeklinde söylemlerin olacağını belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı bunun üzerine ilgili Cumhuriyet Başsavcı vekili ile koordine kurularak soruşturmanın tamamlanması, delillerin araştırılması talimatları verdi. Toplantı bittikten sonra Murat Çelik müdür bana dönerek ilgili Cumhuriyet Savcısı'ndan kararları almam için beklememi söyledi. Kendisinin emniyete gideceğini, operasyon için gerekli organizasyonu kuracağını söyledi. Adliyeden benim gelmemi istemedi. Özellikle benim adliyede beklememi, operasyona dahil olmamamı istedi. Ben de adliyede beklemeye başladım. Adliyede yaklaşık bir saat bekledikten sonra ismini harlayamadığım komiser kullanmış olduğum telefon numarasının normal arama kısmından beni arayarak Ayhan Bora Kaplan'ın yakalandığını söyledi. Normal şartlarda adli bir soruşturma kapsamında yakalama, gözaltı, ifade gibi işlemlerde görev alacak olan adli kolluk personelini belirleme görevi şube müdürüne aittir. İlk yakalama işlemi çok ani geliştiği için Ayhan Bora Kaplan yakalanması konusunda benim bir görevli belirleme durumum olmadı. Bu görevlendirmelerin Murat Çelik müdürün sözlü talimatı ile gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

