Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
16:18
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı detay: Organize Şube Müdürü operasyonu adliyede öğrenmiş!
Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı gizli tanığı Serdar Sertçelik ile Ankara Emniyeti'nin karıştığı kumpas iddialarıyla sarsıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, operasyonla ilgili çok çarpıcı detayları açıkladı. Kaplan'ın suç çetesine yönelik operasyon haberini Ankara Adliyesi'nde aldığını söyleyen Öner, İl Emniyet Müdür Engin Dinç ve Murat Çelik'ten mobbing gördüğünü de anlattı!