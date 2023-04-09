Son dakika İYİ Parti haberleri: İYİ Parti'de ağır toplardan biri daha Meral Akşener'e bayrak açtı. İzmir Milletvekili Aytun Çıray gizem perdesini yavaş yavaş açtığı tweet dizileriyle parti yönetimini ve Genel Başkan Meral Akşener'i hedef aldı. Krizin Akşener'in de kabul ettiği bir tiyatro ile demokrasiden uzak bir anlayıştan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde kürsüden partililere hitap ederken mermiler saçan Akşener'e bu kez adeta partisinin en önemli isimlerinden biri siyasi bir bomba hediye etti!