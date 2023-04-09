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Giriş Tarihi: 09.04.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 10:43

Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: İYİ Parti usulsüzlük yaptı, Akşener meşru saydı

İYİ Parti İzmir Milletvekilli Aytun Çıray dün attığı tweetlerle adeta Genel Başkan Meral Akşener'in kucağına bir kriz daha bırakıp kenara çekilmişti. Önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da adaylıktan çekildiğini, partisinin baraj altına düştüğünü belirten Aytun Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etti. İstifanın perde arkasında temayül yoklaması olduğu iddialarını önce yalanlayan Çıray daha sonra sorunun bundan kaynaklandığını itiraf etti ve hem parti yönetimini hem de Akşener'i bombaladı.

SABAH İNTERNET
Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: İYİ Parti usulsüzlük yaptı, Akşener meşru saydı

Son dakika İYİ Parti haberleri: İYİ Parti'de ağır toplardan biri daha Meral Akşener'e bayrak açtı. İzmir Milletvekili Aytun Çıray gizem perdesini yavaş yavaş açtığı tweet dizileriyle parti yönetimini ve Genel Başkan Meral Akşener'i hedef aldı. Krizin Akşener'in de kabul ettiği bir tiyatro ile demokrasiden uzak bir anlayıştan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde kürsüden partililere hitap ederken mermiler saçan Akşener'e bu kez adeta partisinin en önemli isimlerinden biri siyasi bir bomba hediye etti!

Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: İYİ Parti usulsüzlük yaptı, Akşener meşru saydı

ÖNCE GERİ DÖNÜŞÜ OLABİLECEK UYARI ATIŞIYLA BAŞLADI:

İYİ Parti İzmir Milletvekilli Aytun Çıray dün akşam partisinde milletvekili aday listelerinin belirleneceği toplantılar sürerken Meral Akşener'e uyarı niteliğinde bir tweet attı. Çıray geri dönüş kapısı açık olan kamuoyunda ne olduğu tam anlaşılmayan bu tweette "Yine mi başa döndük?" diyordu.

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Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: İYİ Parti usulsüzlük yaptı, Akşener meşru saydı

İKİNCİ PAYLAŞIMDA BOMBAYI AKŞENER'İN KUCAĞINA BIRAKTI

Çıray daha sonra ikinci paylaşımını gerçekleştirdi ve İYİ Parti'de bir krizin yaşandığı gerçeği ortaya çıkmış oldu. Çıray 'feragat' kelimesini kullanarak adaylıktan çekildiğini ilan ettiği dakikalarda Akşener'in aday listesi toplantısı devam ediyordu.

Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: İYİ Parti usulsüzlük yaptı, Akşener meşru saydı

BARAJIN ALTINA DÜŞTÜK

İYİ Parti'nin önemli isimlerinden olsa da adaylıktan çekildiğini duyuran Çıray "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadesini kullanarak Akşener yönetiminin partiyi bir krizin içine sürüklediği ve oylarını baraj altına düşürdüğünü belirtti.

Aytun Çıray krizin nedenini itiraf etti: İYİ Parti usulsüzlük yaptı, Akşener meşru saydı

DİREKT AKŞENER'E GÖNDERMEYDİ

Çıray'ın hem adaylıktan çekilmesi hem de genel başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyon masasından kalkıp geri dönmesi ile oluşan 'kriz'e gönderme yapması direkt olarak Genel Başkan Akşener'i hedef alan bir çıkış olarak değerlendirildi.

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