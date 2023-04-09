İYİ Parti İzmir Milletvekilli Aytun Çıray dün attığı tweetlerle adeta Genel Başkan Meral Akşener'in kucağına bir kriz daha bırakıp kenara çekilmişti. Önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da adaylıktan çekildiğini, partisinin baraj altına düştüğünü belirten Aytun Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etti. İstifanın perde arkasında temayül yoklaması olduğu iddialarını önce yalanlayan Çıray daha sonra sorunun bundan kaynaklandığını itiraf etti ve hem parti yönetimini hem de Akşener'i bombaladı.