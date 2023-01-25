Giriş Tarihi: 25.01.2023 08:42
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
08:42
Babacan hakkında derin kulis: HDP ile alternatif hat kurmuş!
Yavuz Donat bugün Diyarbakır'da bir süredir cereyan eden ve 6'lı masayı ilgilendiren önemli bir kulis bilgisini paylaştı. Daha önce Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde AK Partili iken CHP'ye alternatif aday çıkarmak için gittiği ortaya çıkan Ali Babacan'ın şimdi de 6'lı masada elini güçlendirmek için HDP'nin kapatılma ihtimali üzerinden yeni planlar yaptığı ortaya çıktı