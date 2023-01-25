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Giriş Tarihi: 25.01.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 08:42

Babacan hakkında derin kulis: HDP ile alternatif hat kurmuş!

Yavuz Donat bugün Diyarbakır'da bir süredir cereyan eden ve 6'lı masayı ilgilendiren önemli bir kulis bilgisini paylaştı. Daha önce Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde AK Partili iken CHP'ye alternatif aday çıkarmak için gittiği ortaya çıkan Ali Babacan'ın şimdi de 6'lı masada elini güçlendirmek için HDP'nin kapatılma ihtimali üzerinden yeni planlar yaptığı ortaya çıktı

YAVUZ DONAT
Babacan hakkında derin kulis: HDP ile alternatif hat kurmuş!

Gazi Caddesi... Hasan Paşa Hanı... Barış Kahvesi... Sanat Sokağı... Ulu Cami Meydanı... Yüksek Kahve... Sülüklü Han... Yanık Çarşı... Esnaf Çay Evi... Bakırcılar Çarşısı... Yenikapı Caddesi...
Siyasetin, seçimin konuşulduğu yerler.
Hangi parti HDP ile temasta?
HDP ile temasları kimler yürütüyor?
Ali Babacan'ın İHA-SİHA takıntısının perde arkası nedir?

Babacan hakkında derin kulis: HDP ile alternatif hat kurmuş!

HDP henüz kapatılmadı... Ama... HDP'nin mirası üzerine bugün kimler, ne tür hesap peşinde?
Kahvede... Kahvaltı salonunda... Bu soruların cevapları konuşuluyor... İsim isim.
Bugün... Bölgeden... Derin kulis notları.

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Babacan hakkında derin kulis: HDP ile alternatif hat kurmuş!

ALİ BABACAN
Diyarbakır HDP örgütü ile DEVA Partisi örgütü, temas halinde... Kapalı kapılar ardında.
Ali Babacan, Diyarbakır'a geldi... 2020 sonbaharında... 600 araçlık konvoyla karşılandı.
Daha sonra Diyarbakır'a yine geldi... Yine coşkulu karşılama.
Bugün, deniliyor ki:
1. Babacan'ı karşılayanların çoğu... HDP'li.
2. Babacan'ın Diyarbakır annelerini ziyaret edeceği konuşuluyordu... Son anda vazgeçildi.

Babacan hakkında derin kulis: HDP ile alternatif hat kurmuş!

BEYAZ TOROS... İHA, SİHA

Hatırlayalım... HDP'nin bir açıklaması olmuştu... SİHA'lar, bir dönemin Beyaz Toros'larına benzetilmişti.
Beyaz Toros ile kastedilen... "Derin devlet... Yargısız infaz... PKK'nın finans kaynaklarını yönetenlere suikast."
Ali Babacan'a gelince... Türkiye'nin gururu olan İHA'ya, SİHA'ya taş attı.
Bu taş... Bölgede... "Babacan'dan HDP'ye atılan gül" olarak yorumlanıyor.
Konuşuluyor ki:
HDP kapatılırsa... Adayları seçime ya bağımsız girecekler ya da Babacan'ın DEVA Partisi listelerinden.

Babacan hakkında derin kulis: HDP ile alternatif hat kurmuş!

DEVREDEKİ İSİM

Mehmet Emin Ekmen... Eski AK Parti Batman Milletvekili.
Hukukçu... Akil insanlar heyetinden.
Şimdi... DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı.
Yanık Çarşı'da... Ulucami Meydanı'nda... HDP ile DEVA Partisi ilişkisinde... Mehmet Emin Ekmen'in devrede olduğu konuşuluyor.

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