Babacan hakkında derin kulis: HDP ile alternatif hat kurmuş!

BEYAZ TOROS... İHA, SİHA

Hatırlayalım... HDP'nin bir açıklaması olmuştu... SİHA'lar, bir dönemin Beyaz Toros'larına benzetilmişti.

Beyaz Toros ile kastedilen... "Derin devlet... Yargısız infaz... PKK'nın finans kaynaklarını yönetenlere suikast."

Ali Babacan'a gelince... Türkiye'nin gururu olan İHA'ya, SİHA'ya taş attı.

Bu taş... Bölgede... "Babacan'dan HDP'ye atılan gül" olarak yorumlanıyor.

Konuşuluyor ki:

HDP kapatılırsa... Adayları seçime ya bağımsız girecekler ya da Babacan'ın DEVA Partisi listelerinden.