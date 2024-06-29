Giriş Tarihi: 29.06.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
09:06
Bahar havası ABD'deki hainleri korkuttu! ! Eylem Tok’un iadesi ve FETÖ’cülerin korkusu
İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayı yapan firari Timur Cihantimur ve canavar anne Eylem Tok'un ABD'de yakalanması ve Timur Cihantimur'un tutuklanması üzerine Türkiye 2 firarinin iadesini istemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, iadelere karşı olumlu görüş bildirmesi haberinin duyulması bile özellikle de ABD'deki FETÖ'cüleri korkutmaya yetti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında canavar anne Eylem Tok'un iadesine olumlu bakan fakat 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ise dosyaların yetersiz olduğunu bahane ederek karşı çıkan ABD yönetiminin ikiyüzlü tavrını ele aldı. İşte Övür'ün o yazısı...