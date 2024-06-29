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Haberler Galeri Bahar havası ABD'deki hainleri korkuttu! ! Eylem Tok’un iadesi ve FETÖ’cülerin korkusu
Giriş Tarihi: 29.06.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 09:06

Bahar havası ABD'deki hainleri korkuttu! ! Eylem Tok’un iadesi ve FETÖ’cülerin korkusu

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayı yapan firari Timur Cihantimur ve canavar anne Eylem Tok'un ABD'de yakalanması ve Timur Cihantimur'un tutuklanması üzerine Türkiye 2 firarinin iadesini istemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, iadelere karşı olumlu görüş bildirmesi haberinin duyulması bile özellikle de ABD'deki FETÖ'cüleri korkutmaya yetti. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında canavar anne Eylem Tok'un iadesine olumlu bakan fakat 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ise dosyaların yetersiz olduğunu bahane ederek karşı çıkan ABD yönetiminin ikiyüzlü tavrını ele aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Bahar havası ABD’deki hainleri korkuttu! ! Eylem Tok’un iadesi ve FETÖ’cülerin korkusu

Son yıllarda ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilim, özellikle FETÖ darbesi ve PKK'ya açık destekle had safhaya ulaştı. Yakın bir gelecekte düzelme ihtimali de yok.

Bahar havası ABD’deki hainleri korkuttu! ! Eylem Tok’un iadesi ve FETÖ’cülerin korkusu

Ancak araya son dönemde İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesi girince suni de olsa bir bahar havası esmeye başladı. Bu havanın ne kadar devam edeceği de belirsiz.

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Bahar havası ABD’deki hainleri korkuttu! ! Eylem Tok’un iadesi ve FETÖ’cülerin korkusu

Herhalde bu suni havanın biraz daha sürmesi nedeniyle birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklı bir haber yayınlandı.

Bahar havası ABD’deki hainleri korkuttu! ! Eylem Tok’un iadesi ve FETÖ’cülerin korkusu

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachusetts Bölge Başsavcılığı'na gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin görüş bildirmişti. Ancak haberde kazayı yapan ve ABD vatandaşı olan oğluna ilişkin herhangi bir ayrıntı yoktu.

Bahar havası ABD’deki hainleri korkuttu! ! Eylem Tok’un iadesi ve FETÖ’cülerin korkusu

Buna rağmen atılan adımı olumlu değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu bilgiyi paylaşıyordu:

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